Amazon(アマゾン)のプライム会員限定のビッグセール「Amazonプライムデー」が、2026年7月7日(火)の先行セールからスタートする。

本記事では、2026年Amazonプライムデーの本セールと先行セールの違い、お得な情報を紹介する。

Amazonプライムデー2026の開催期間は？

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2026年のAmazonプライムデーは、先行セールが7月7日(火)から9日(木)まで開催。本セールは7月10日(金)から13日(月)の4日間にわたって開催される。Amazonプライム会員のみプライムデーの参加、セール品の購入が可能となるが、まだプライム会員でない場合でも30日無料トライアルを利用すれば、プライムデーに参加できる。

これにより、割引商品の購入やお得なポイント還元率でのお買い物などが可能となる。

■Amazonプライム登録手順

Amazonプライムデーと先行セールの違いは？

先行セールはプライムデーの対象商品を一部先行して販売するセールのため、プライムデーセールとの大きな違いはない。先行セール（7/7(火) 0時～7/9(木) 23時59分）と、プライムデー（7/10(金) 0時～7/13 (月) 23時59分）のどちらのセール期間中も、同じセール価格で購入することができる。

ただし、商品によっては先行セール中に完売し、プライムデーでは販売されない可能性があるため、気になる商品は早めに購入しておこう。

Amazonプライムデー2026｜ポイントアップキャンペーンで最大18%還元！

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開催期間にポイントキャンペーンにエントリーし、合計10,000～30,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）が最大17～18%（最大10,000ポイント）還元される。

ポイント還元率は、プライム会員なら購入額に応じて＋1.0～2.0%、Amazon Mastercardでのお買い物で最大＋3.0%(Amazon Mastercardの通常還元率を含む)に。さらに特定ブランドの対象商品(kao、SK-II)購入でも＋6.0%、対象カテゴリー商品（大型家電・家電・テレビ/DVDプレイヤー/AV機器）の購入でさらに7.0%アップするので、事前にエントリーしておこう。

なお、最大18%還元は「大型家電」「家電」「テレビ・DVDプレイヤー・AV機器」の30,000円以上の購入のみに適用され、それ以外の商品については最大11%が適用される。また、プライム会員のポイント還元は10,000円(税込)以上で＋1.0%、20,000円(税込)以上で＋1.5%、30,000円(税込)以上で＋2.0%が適用される変動制だ。

そのほかにも、Amazonプライムデーでは、スタンプラリー、Amazon Music Unlimitedなどの各種サービスでお得なキャンペーンを実施する。

Amazonプライムデーで買うべきおすすめ商品は？

【先行セール 注目商品】7月7日(火)～

本セールに先駆けて、一部の商品は先行セール期間中に割引販売を開始。中には本セール開始前に売り切れとなってしまう人気商品もあるため、目当ての商品がある方は先行セール中からチェックしておこう。

【本セール 事前公開品】7月10日(金)～

本セールの商品は開始直後に注文が殺到し、在庫切れとなる例も。事前公開の時点で欲しいものリストなどを活用してチェックしておくことをおすすめする。

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