Amazon(アマゾン)のプライム会員限定のビッグセール「Amazonプライムデー2026」は、今年も先行セールからスタートする。

本記事では、2026年Amazonプライムデー先行セールの開始時間やポイントアップキャンペーンのエントリー期限を紹介する。

Amazonプライムデー2026 先行セールは何時から？

2026年のAmazonプライムデーは、7月7日(火)の午前0時に先行セールがスタート。その後、7月10日(金)午前0時から本セールへと突入し、7月13日(月)午後11時59分までプライムデーが実施される。

先行セールと本セールでは、後述する最大18％還元のポイントアップキャンペーンやセール品の販売などが行われるが、どちらの期間も大きな違いはない。ポイントアップキャンペーンはエントリー期間中にエントリーしなければ参加できないため、忘れずに申し込みを済ませておく必要がある。

先行セール：7月7日(火)午前0時～9日(木)午後11時59分

本セール：7月10日(金)午前0時～13日(月)午後11時59分

Amazonプライムデー2026 先行セールのエントリーは間に合う？

Amazonプライムデー2026でポイントアップキャンペーンに参加する場合、特設サイトからエントリーする必要がある。とはいえ、エントリーはボタンをワンクリックするだけで完了。参加費などの料金は発生しないうえ、エントリーだけを済ませて参加しない場合でもデメリットはまったく発生しないため、気が付いたタイミングで申し込んでおくことをおすすめする。

なお、ポイント還元の対象となるお買い物対象期間は、先行セールと本セールが行われる7月7日(火)午前0時～13日(月)午後11時59分の7日間。エントリー期間は2026年6月16日(火)午後2時～7月13日(月)午後11時59分で、期間内であればいつ登録しても問題はない。

ポイントアップキャンペーン開催期間

エントリー期間 2026/6/16(火)14:00～

7/13(月)23:59 お買い物対象期間 2026/7/7(火)00:00～

7/13(月)23:59 エントリーページ プライムデー特設サイト

Amazonプライムデー2026のポイントアップキャンペーンとは？

Amazon

開催期間にポイントキャンペーンにエントリーし、合計10,000～30,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）が最大17～18%（最大10,000ポイント）還元される。

ポイント還元率は、プライム会員なら購入額に応じて＋1.0～2.0%、Amazon Mastercardでのお買い物で最大＋3.0%(Amazon Mastercardの通常還元率を含む)に。さらに特定ブランドの対象商品(kao、SK-II)購入でも＋6.0%、対象カテゴリー商品（大型家電・家電・テレビ/DVDプレイヤー/AV機器）の購入でさらに7.0%アップするので、事前にエントリーしておこう。

なお、最大18%還元は「大型家電」「家電」「テレビ・DVDプレイヤー・AV機器」の30,000円以上の購入のみに適用され、それ以外の商品については最大11%が適用される。また、プライム会員のポイント還元は10,000円(税込)以上で＋1.0%、20,000円(税込)以上で＋1.5%、30,000円(税込)以上で＋2.0%が適用される変動制だ。

そのほかにも、Amazonプライムデーでは、スタンプラリー、Amazon Music Unlimitedなどの各種サービスでお得なキャンペーンを実施する。

Amazonプライムデー2026の関連情報

【セール情報】

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【登録方法・利用手順】

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