Amazonプライムデー2026は何が安くなる？セール対象商品・注目ジャンル

Amazonプライムデー2026では、AmazonデバイスやApple製品、家電、ガジェット、日用品、食品、ファッションアイテムなど、幅広いジャンルの商品がセール対象になる。
本記事では、Amazonプライムデー2026で安くなる商品を紹介する。
Amazonプライムデー2026は何が安くなる？
Amazonプライムデー2026では、食品・飲料、日用品、ファッション、シューズ、バッグ、ゲーム、DVD、音楽ソフトなど、幅広いジャンルの商品がセール対象となる見込みだ。
特に、飲料や洗剤、衛生用品、ベビー用品、ペット用品といった日常的に使う商品はまとめ買いの狙い目となる。さらに、洋服やスポーツ用品、家電、ガジェット、Amazonデバイスなども注目ジャンルだ。
【日用品】
【Apple製品】
【家電・ガジェット】
【ファッション】
【CD・DVD・Blu-ray】
Amazonプライム会員の特典一覧
Amazonプライムに登録すると、先行セールをお得に利用できるだけでなく、様々な特典が付いてくる。
|内容
|特典
|(1)商品の無料配送
|対象商品のお急ぎ便、お届け日時指定便が無料
|(2)特別取扱商品の取扱手数料が無料
|Amazonプライム対象商品は、一部特別取扱商品の取扱手数料が無料
|(3)Prime Video
|会員特典対象の映画やTV番組が追加料金なしで見放題(名作映画レンタルが100円から)
|(4)Prime Videoチャンネル
|スポーツ中継・エンタメなど月額定額料金で視聴
|(5)Prime Music
|月額600円(税込)で1億曲の楽曲やアルバムを広告表示なしで聴ける
|(6)Prime Reading
|対象のKindle本（雑誌、マンガ、Kindle Singlesなど）が読み放題
|(7)Prime Gaming
|Twitch利用のプライム会員は、プライムアカウントと紐づけると、毎月Twitch.tvで無料ゲーム・コンテンツ、1件の無料チャンネル登録ができる
|(8)Amazon Photos
|Amazon Driveに思い出の写真を容量無制限で保存できる
|(9)Amazonフレッシュ
|生鮮食品から日用品まで、まとめてお届けするサービス
|(10)Prime Try Before You Buy
|服、靴、ファッション小物の対象商品が、購入する前に試着できる
|(11)プライム会員限定先行タイムセール
|タイムセールの商品を、通常より30分早く注文可能
|(12)ベビー用おむつとおしりふきの15%OFF割引
|おむつとおしりふきが定期おトク便で10%OFFになる特典
|(13)家族と使い放題
|プライム会員は、同居家族を2人まで追加でき、特典を共有可能
|(14)プライム限定価格
|一部の対象商品を、プライム限定価格で購入可能
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【登録方法・利用手順】
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