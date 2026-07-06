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Amazonプライムデーは7/7(火)から先行セール開始！注目セール品は売り切れ必至
Tsutomu Maeda

Amazonプライムデー2026先行セール｜7月7日に買うべき目玉商品は？

2026年Amazonプライムデー先行セールで買うべき目玉商品をジャンル別一覧で紹介！注目の割引アイテムはどれ？

先行セールは7/7(火)0:00～開催！
amazon prime day 2026 kv

Amazonプライムデー

「Amazonプライムデー」先行セールが7月7日(火)0:00から開催！

本セールは7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59まで！

注目アイテムが大幅値下げ

Amazon(アマゾン)のプライム会員限定のビッグセール「Amazonプライムデー2026」が、7月7日(火)0時の先行セールから開始する。

【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

本記事では、2026年Amazonプライムデー初日に買うべき商品をジャンル別に紹介する。

【随時更新】Amazonプライムデー先行セールで買うべき目玉商品

ここでは、Amazonプライムデー初日に買うべきおすすめ目玉商品を一挙紹介している。買い忘れがないかチェックしておこう。

※最新の価格はURLからチェック

【7月7日に買うべきおすすめ目玉商品】

注目の事前公開セール品を公開！売り切れ必至なので早めのチェックがおすすめ！

【洋服・シューズ・バッグ】

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【ゲーム・DVD・ソフトウェア】

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【食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品】

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ポイント還元・サブスクのお得なキャンペーンも開催！

今回のAmazonプライムデーでは、ポイントアップキャンペーンをはじめAmazon Music Unlimited、Audibleなどを極めてお得にトライアルできるキャンペーンを実施している。

プライム会員であれば利用できるので、この機会に試してみることをおすすめする。

一覧内容期間
ポイントアップキャンペーン

合計10,000円(税込)以上注文でAmazonポイントを最大17%(最大10,000ポイント)還元

合計20,000円(税込)以上注文でAmazonポイントを最大17.5%(最大10,000ポイント)還元

合計30,000円(税込)以上注文でAmazonポイントを最大18%(最大10,000ポイント)還元

7/7(火)0時～7/13(月)23:59
大抽選会ポイントアップキャンペーン中に合計10,000円(税込)の対象品の購入で最大100,000ポイントが当たる7/7(火)0時～7/13(月)23:59
最大70％OFF Kindle本(電子書籍)夏の超大セール第1弾Kindle本(電子書籍)が最大70％OFFのセール販売7/13(月)23:59まで
Amazon Music Unlimited 3ヶ月無料今だけ最初の3ヶ月無料！
3,540円→0円に		7/13(月)まで
Audible(オーディブル) プレミアムプランが最初の3ヶ月・月額199円今だけ最初の3ヶ月が月額199円！
4,500円→597円に		7/31(木)まで

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Amazonプライムデー2026の関連情報

【セール情報】

【キャンペーン情報】

【登録方法・利用手順】

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