Amazonプライムデーで安くなる日用品は？おすすめアイテムまとめ

Amazonプライムデーでは、家電やガジェットだけでなく、洗剤やトイレットペーパー、飲料、食品、衛生用品などの日用品もセール対象となる。毎日使う消耗品をまとめ買いすることで、通常よりも出費を抑えやすい大型セールだ。

本記事では、Amazonプライムデーでおすすめの日用品について紹介する。

Amazonプライムデーはいつ開催される？

2026年のAmazonプライムデーは、先行セールと本セールの2段階で実施される。先行セールは7月7日(火)0:00から7月9日(木)23:59まで行われ、本セールは7月10日(金)0:00にスタートし、7月13日(月)23:59まで続く。

先行セール期間を含めると、2026年のプライムデー関連セールは計7日間にわたって開催される。セール対象商品は期間中に在庫切れとなる可能性もあるため、購入したい商品がある場合は、本セール開始を待たずに先行セールから価格や販売状況をチェックしておきたい。

セール 開催期間 内容 先行セール 2026年7月7日(火)0:00～7月9日(木)23:59 一部対象商品を本セール前に特別価格で販売 本セール 2026年7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59 プライムデー本番の大型セール 合計開催期間 7日間 先行セールと本セールをあわせて開催

Amazonプライムデーでおすすめの日用品は？

Amazonプライムデーでは、洗剤やシャンプー、ボディソープ、飲料、衛生用品など、日常的に使うアイテムが幅広くセール対象となる。毎月のように購入する消耗品は、セール期間中にまとめ買いしておくことで、家計の負担を抑えやすい。

特に、重くて持ち運びが大変な飲料や洗剤、ストックしておきたいトイレットペーパーやティッシュ、家族で消費量が多いシャンプー・ボディソープ類は狙い目だ。定期的に使う商品ほど、プライムデーの割引やポイント還元の恩恵を受けやすい。

【おすすめの日用品】

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