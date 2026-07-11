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Amazonプライムデーは7/13(月)23:59まで開催！注目セール品は売り切れ必至
Aoi Fujimiya

Amazonプライムデーで安くなる日用品は？おすすめアイテムまとめ

Amazonプライムデー2026で安くなる日用品は？対象商品・おすすめ消耗品を紹介。

先行セールは7/7(火)0:00～開催！
amazon prime day 2026 kv

Amazonプライムデー

「Amazonプライムデー」が開催！

本セールは7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59まで！

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonプライムデーでは、家電やガジェットだけでなく、洗剤やトイレットペーパー、飲料、食品、衛生用品などの日用品もセール対象となる。毎日使う消耗品をまとめ買いすることで、通常よりも出費を抑えやすい大型セールだ。

【7/13(月)23:59まで】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

本記事では、Amazonプライムデーでおすすめの日用品について紹介する。

Amazonプライムデーはいつ開催される？

2026年のAmazonプライムデーは、先行セールと本セールの2段階で実施される。先行セールは7月7日(火)0:00から7月9日(木)23:59まで行われ、本セールは7月10日(金)0:00にスタートし、7月13日(月)23:59まで続く。

先行セール期間を含めると、2026年のプライムデー関連セールは計7日間にわたって開催される。セール対象商品は期間中に在庫切れとなる可能性もあるため、購入したい商品がある場合は、本セール開始を待たずに先行セールから価格や販売状況をチェックしておきたい。

セール開催期間内容
先行セール2026年7月7日(火)0:00～7月9日(木)23:59一部対象商品を本セール前に特別価格で販売
本セール2026年7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59プライムデー本番の大型セール
合計開催期間7日間先行セールと本セールをあわせて開催

【7/13(月)23:59まで】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

Amazonプライムデーでおすすめの日用品は？

Amazonプライムデーでは、洗剤やシャンプー、ボディソープ、飲料、衛生用品など、日常的に使うアイテムが幅広くセール対象となる。毎月のように購入する消耗品は、セール期間中にまとめ買いしておくことで、家計の負担を抑えやすい。

特に、重くて持ち運びが大変な飲料や洗剤、ストックしておきたいトイレットペーパーやティッシュ、家族で消費量が多いシャンプー・ボディソープ類は狙い目だ。定期的に使う商品ほど、プライムデーの割引やポイント還元の恩恵を受けやすい。

【おすすめの日用品】

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20250714_medama_Nichiyou_1_1SAVAS(ザバス) MILK PROTEIN 脂肪0 バナナ風味 200ml×24本 明治 ミルクプロテイン 20250714_medama_Nichiyou_1_2【第1類医薬品】リアップX5プラスネオ(通販限定パッケージ) 60mL×4 20250714_medama_Nichiyou_1_3フロントライン プラス キャット 猫用 0.5mL×6本入 (動物用医薬品)
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