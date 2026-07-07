Amazon(アマゾン)のプライム会員限定のビッグセール「Amazonプライムデー2026」では、ギフトカード購入でポイントを付与するキャンペーンを実施している。

本記事では、ギフトカードキャンペーンの参加方法など詳細を紹介する。

Amazonプライムデー2026とは？

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2026年のAmazonプライムデーは7月10日(金)0時00分から7月13日(月)23時59分までの4日間にわたって開催される。また、先行セールは7月7日(火)0時00分から7月9日(木)23時59分の3日間にかけて行われる。

期間中はセール商品の販売や最大18％還元のポイントアップキャンペーンなど多くのお得なキャンペーンが実施される。

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【最大18%還元！】ポイントアップキャンペーン

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2026年のプライムデーでも、ポイントアップキャンペーンが実施される。

エントリー期間中(2026年6月16日(火)14:00～2026年7月13日(月)23:59)に開かれた特設ページから登録し、お買い物期間中(2026年7月7日(火)00:00～2026年7月13日(月)23:59)に合計で税込10,000円／20,000円／30,000円以上のお買い物をすると最大17／17.5／18％のポイント還元(上限10,000ポイント)を受けられる。ポイント加算の内訳は、プライム会員なら+1.0／1.5／2.0％、Amazon Mastercardでのお支払いで最大+3.0％(※プライム会員の場合。通常還元率を含む)、指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入で+4.0％(注目ブランド+5.0％との併用不可)、指定ブランド(kao・SK-II)対象商品購入で+6.0％、対象カテゴリー商品の購入で7.0％。これにより、最大18％のポイント還元を受けられる。

なお、最大18％のポイント還元は対象カテゴリーの商品にのみ適用され、それ以外は最大11％還元。7.0％ポイントアップの2026年の対象カテゴリーは、大型家電・家電(※PCを除く)・テレビ・DVDプレイヤー・AV機器となっている。

「Amazon Mastercard」は入会費・年会費が永年無料、最短5分でカード発行され、即日Amazonでお買い物をすることができるが、指定する金融機関の設定などで時間がかかる可能性も考えられるため、前もって準備しておく方が安全だ。

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ギフトカード購入で1,000Ptプレゼント！キャンペーン参加方法は？

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Amazonでは、「Apple Gift Card」や「Google Playギフトコード」など、様々なギフトカードを販売している。プライムデー開催に際し、2026年6月23日(火)20時00分から2026年7月13日(月)23時59分にエントリーのうえ、対象のギフトカード(Eメールタイプ・配送タイプ)を合計10,000円以上購入すると1,000ポイント(期間限定ポイント)が付与されるキャンペーンが実施されている。

なお、Amazonギフトカード、Uberギフトカード、吉野家デジタルギフトは対象外。エントリー前の購入は対象外となり、期間中に注文・支払い・発送までのすべてを完了させている必要がある。ポイント付与は1人1回までとなるため、20,000円購入で2,000ポイントの加算などは行われない。

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※対象ブランドギフトカードのEメールタイプ・配送タイプのみキャンペーン対象。

Amazonプライムデー2026の関連情報

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