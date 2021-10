Quante Nazionali sudamericane giocheranno i Mondiali 2022?

La federazione sudamericana avrà un numero variabile di squadre presenti in Qatar: tutte le informazioni.

Nel 2026 i Mondiali torneranno in America, tra Stati Uniti, Canada e Messico. L'edizione più vicina è però quella asiatica, che si giocherà in Qatar nel mese di novembre, il prossimo anno. Una vera novità, autunnale, con il ritorno in estate in territorio americano tra cinque anni.

A proposito di America, oltre alle squadre europee, le squadre provenienti dalla parte sud saranno nuovamente tra le favorite, con ultimo successo ottenuto oramai nel 2002: dal trionfo del Brasile solo vittorie del Vecchio Continente, da parte di Italia, Spagna, Germania e Francia. Il riscatto vent'anni dopo? Si vedrà.

QUANTE NAZIONALI SUDAMERICANE AI MONDIALI?

La CONMEBOL, la federazione sudamericana, potrà contare su un minimo di quattro Nazionali ai Mondiali del 2022. Si tratta di un numero importante, considerato che le nazioni in gara sono appena dieci. Una su due giocherà in Qatar, soprattutto se le qualificate saranno cinque.

Oltre alle quattro fisse, ci sarà la possibilità di una quinta Nazionale sudamericana in Qatar: la quinta classificata del girone unico di qualificazione ai Mondiali giocherà lo spareggio contro la vincente dello spareggio interzona (la migliore dell'Oceania contro la vincente dei playoff asiatico tra le migliori terze dei due gironi).

Il Brasile è la Nazionale sudamericana più vicina a strappare il pass per Qatar 2022, con Argentina, Colombia e le altre big in lotta per approdare ai Mondiali il prima possibile. Faticano sul fondo della classifica del girone di qualificazione Bolivia, Venezuela e un Cile che potrebbe saltare il secondo torneo consecutivo.