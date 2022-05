Cosa serve all'Inter per vincere lo Scudetto? Quanti punti mancano

Ultime tre giornate di campionato in Serie A. Le vittorie di Milan e Inter nel 35esimo turno, rispettivamente contro Fiorentina e Udinese, hanno mantenuto la distanza di due punti tra le due milanesi. Guida la formazione di Pioli, con quella di Inzaghi ad inseguire in vista di 36esimo, 37esimo e 38esimo turno.

Testa a testa, punto su punto per lo Scudetto, con Napoli e Juventus tagliate fuori virtualmente dalla lotta per il titolo, visto il -7 degli azzurri e il -8 dei bianconeri con appena 9 a disposizione prima di chiudere la stagione. Per rossoneri e nerazzurri non si può più sbagliare. Non può farlo soprattutto l'Inter, che non solo deve vincere, ma deve anche sperare in uno o più passi falsi dei cugini.

COSA SERVE ALL'INTER PER VINCERE LO SCUDETTO?

Ottiene tre punti in più del Milan nelle ultime tre giornate di campionato

Attualmente il Milan ha 77 punti, l'Inter 75. Segue il Napoli con 70, tagliato fuori matematicamente dalla lotta al titolo in caso di una vittoria dei rossoneri negli ultimi tre turni di campionato.

SCUDETTO ALL'INTER, QUANDO?

Il Milan è in testa al campionato a +2 in vista delle ultime tre giornate. Se i rossoneri potrebbero conquistare il titolo alla 37esima giornata, non sono da meno i nerazzurri, anch'essi con prima data utile il 15 maggio contro il Cagliari. Questa eventualità si presenterebbe se:

L'Inter batte Empoli e Cagliari

Il Milan perde contro Verona e Atalanta

Sia Milan che Inter in alternativa possono festeggiare lo Scudetto 2021/2022 all'ultimo turno: i rossoneri saranno impegnati contro il Sassuolo, i nerazzurri contro la Sampdoria.

L'Inter non può chiudere la Serie A pari punti con il Milan. A quel punto, infatti, lo Scudetto andrebbe ai rossoneri grazie agli scontri diretti (2-1 e 1-1): in caso di arrivo a pari punti titolo alla squadra di Pioli. Per ora esiste ovviamente anche la possibilità di vedere le due squadre e il Napoli achiudere tutte insieme al primo posto: anche in questo caso titolo al Milan. L'Inter conquisterebbe la Serie A solo chiudendo a pari punti con il Napoli.