Il bilancio stagionale dell'Inter contro la Juve: tre vittorie e due trofei

Con la vittoria dell’Inter in finale di Coppa Italia, è andato in archivio anche il quarto Derby d’Italia della stagione. La compagine nerazzurra ha infatti sfidato la Juventus per ben quattro volte nel corso dell’annata calcistica 2021/2022 e, tranne in un caso, ha sempre esultato al triplice fischio finale.

I numeri non mentono: gli uomini di Simone Inzaghi si sono imposti su quelli di Massimiliano Allegri in tre occasioni (due delle quali ai supplementari), mentre un confronto si è chiuso in parità.

Per il primo incrocio in stagione tra Inter e Juventus bisogna tornare al 24 ottobre 2021. Allora si giocava il nono turno del campionato di Serie A e a San Siro, al goal siglato al 17’ da Dzeko, aveva risposto Paulo Dybala trasformando all’89’ un calcio di rigore assegnato assegnato per un fallo di Dumfries ai danni di Alex Sandro, per l’1-1 finale.

Inter e Juventus sono tornate ad affrontarsi poi il 12 gennaio 2022 Lo stadio è sempre lo stesso, il ‘Giuseppe Meazza’, ma questa volta la sfida ha messo in palio la Supercoppa Italiana. Bianconeri in vantaggio al 25’ grazie ad un colpo di testa di McKennie, e ripresi al 35’ da Lautaro Martinez che ha trasformato un calcio di rigore per l’1-1 con il quale si sono poi conclusi i 90’ regolamentari. Al 121’, in pieno recupero del secondo tempo supplementare, il goal di Alexis Sanchez che ha mandato in visibilio il popolo nerazzurro: errore clamoroso di Alex Sandro che cerca di addomesticare pericolosamente un pallone di petto in area, sulla sfera si avventa Darmian che con un tocco favorisce la conclusione ravvicinata del cileno. 2-1 per i meneghini e primo titolo per Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter.

Il terzo confronto è cosa più recente. E’ il 3 aprile e bianconeri e nerazzurri si ritrovano allo 'Stadium' nel trentunesimo turno di campionato. A vincere è di nuovo l’Inter che si impone grazie ad un calcio di rigore trasformato da Calhanoglu al 5’ minuto di recupero del primo tempo. Quella ottenuta dalla compagine milanese è una vittoria importantissima, perché di fatto pone fine alle velleità di rimonta della Juventus in classifica. Da quel momento in poi, di fatto, i bianconeri non rappresenteranno più un problema nella corsa che conduce al titolo.

La quarta ed ultima sfida si consuma appunto in finale di Coppa Italia ed il 4-2 con il quale i nerazzurri si impongono al termine dei 120’ di gioco, valgono l’ottavo trionfo meneghino nella storia della competizione e certificano che la Juve, per la prima volta dopo undici stagioni, chiude un’annata sportiva senza titoli in bacheca.

Le statistiche parlano dunque di tre vittorie dell’Inter contro la Juve in stagione, due delle quali sono valse tra l’altro dei trofei.

Quella guidata da Simone Inzaghi è diventata la terza squadra a riuscire a battere la Juventus tre volte in una singola stagione: prima ci erano riuscite solo la Fiorentina nell’annata 1940/1941 e la Lazio in quella 1942/1943. Ma non è tutto.

C’è infatti un altro dato a suo modo storico: l’Inter ha vinto tre partite consecutive contro la Juventus, tra tutte le competizioni, per la prima volta della nascita della Serie A a girone unico, e quindi dalla stagione 1929/1930.

Per l’Inter insomma, i Derby d’Italia negli ultimi mesi si sono tradotti sostanzialmente in gioia e festeggiamenti. Alla Juve ora il compito di rispondere, ma ovviamente ogni discorso sarà rimandato alla prossima annata calcistica.