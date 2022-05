Cosa serve al Milan per vincere lo Scudetto? Risultati e quando può arrivare

La vittoria contro la Fiorentina ha avvicinato il Milan allo Scudetto, ma l'Inter non molla. Ultimi tre turni di campionato nella Serie A 2021/2022 e verdetto sulla vincitrice del campionato ormai vicinissimo. Napoli e Juventus tagliate fuori, anche se non ancora matematicamente.

Milan e Inter potrebbero anche chiudere il campionato a pari punti, eventualità che porterebbe i rossoneri a conquistare il titolo di Serie A. Senza guardare i risultati nerazzurri, però, la formazione di Pioli può guardare a sè stessa per riconquistare lo Scudetto dopo undici anni.

SCUDETTO AL MILAN SE...

Ottiene sette punti su nove negli ultimi tre incontri di campionato

Vince contro il Verona e l'Inter ottiene massimo due punti tra 35esimo e 36esimo turno

SCUDETTO AL MILAN L'8 MAGGIO

La prima data utile per l'eventuale Scudetto del Milan è l'8 maggio, per il 36esimo turno. I rossoneri vincono il campionato 2021/2022 in questa data se:

Il Milan batte il Verona e l'Inter ottiene un massimo di due punti tra Udinese ed Empoli

In questo caso il Milan avrebbe 80 punti, mentre i nerazzurri 74: a quel punto, con due gare a disposizione e sei punti, l'Inter potrebbe arrivare solamente a 80, eventualità che a pari punti al termine del torneo premierebbe la squadra di Pioli.

Perchè il Milan vincerebbe lo Scudetto chiudendo a pari punti con l'Inter? Il regolamento della Serie A prevede infatti che davanti a questa eventualità si considerino come primo criterio gli scontri diretti in campionato: i rossoneri hanno ottenuto quattro punti, i nerazzurri solo uno. 2-1 e 1-1, risultati che premierebbero Leao e compagni.