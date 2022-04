Inter e Milan a pari punti, chi vince lo Scudetto? Il regolamento

Quattro turni al termine della Serie A 2021/2022. Nessuna squadra è in fuga a poche giornate dalla chiusura del campionato, ma Inter e Milan hanno staccato il Napoli, k.o contro l'Empoli e ora chiaramente sfavorito per la conquista dello Scudetto, anche se comunque ancora in corsa.

L'Inter ha un match in più da giocare (la famosa sfida contro il Bologna che sarà disputata a fine aprile), e un calendario alla portata rispetto al Milan: solamente il campo potrà però dare ragione ai nerazzurri, ai rossoneri o agli azzurri di Spalletti.

Il Milan. In caso di conclusione al primo posto da parte di rossoneri e nerazzurri al primo posto, infatti, lo Scudetto andrebbe alla formazione di Pioli. Il motivo? Gli scontri diretti in favore di Leao e compagni, essenziali per determinare la conquista del titolo di Serie A 21/22.

2-1 per il Milan e pareggio per 1-1: quattro punti per i rossoneri, uno solo per l'Inter nei due match stagionali in Serie A. Non saranno necessari gli altri criteri in caso di arrivo a pari punti, che sarebbero stati utilizzati davanti allo stesso numero di punti ottenuti nei due Derby di campionato.

Se il Napoli dovesse recuperare terreno e chiudere al primo posto con Inter e Milan verrebbe utilizzata la classifica avulsa, una mini-classifica che considera il numero di punti ottenuti da tutte le tre squadre contro le due avversarie. Anche in questo caso a trionfare sarebbe la squadra di Pioli.