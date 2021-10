Quante Nazionali europee giocheranno i Mondiali 2022?

In Qatar l'UEFA avrà nuovamente il maggior numero di squadre: la maggior parte saranno le capoliste dei gironi di qualificazione.

Per la prima volta nella storia dei Mondiali, la competizione internazionale per rappresentative si giocherà in autunno. Come noto, infatti, dopo mille polemiche sarà il Qatar ad ospitare il torneo per Nazionali più importante del pianeta. 32 squadre al via, tra cui il paese ospitante.

Nell'autunno del 2021 si conosceranno praticamente tutte le squadre qualificate alla fase finale, soprattutto quelle europee. Le Nazionali che prenderanno parte a Qatar 2022 saranno come di consueto soprattutto provenienti dal vecchio continente, praticamente più di un terzo.

QUANTE NAZIONALI EUROPEE AI MONDIALI?

L'UEFA porterà nuovamente 13 rappresentative ai Mondiali. In attesa dall'allargamento del torneo 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti, voluto per dare più possibilità alle squadre africane, asiatiche e degli altri continenti, anche nel 2022 il continente più rappresentato sarà l'Europa.

Di queste 13, 10 saranno provenienti dai gironi di qualificazione grazie al primo posto, mentre le 3 restanti arriveranno dagli spareggi in programma nel 2022.

A ottobre e novembre 2021 arriveranno le prime Nazionali qualificate ufficialmente ai Mondiali qatarioti: dalla Francia Campione del Mondo all'Italia Campione d'Europa, passando per l'Inghilterra, sono diverse le rappresentative per cui si attende solamente l'aritmetica.