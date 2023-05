Quante finali ha vinto Mourinho? Trofei europei e nazionali

Il riepilogo di tutte le finali conquistate e perse da Mourinho durante la sua carriera: anche nel 2022 un successo, stavolta alla guida della Roma.

Anche nel 2022 Josè Mourinho partecipa ad una finale europea, quella di Conference League. Alla guida della Roma, infatti lo Special One se la vedrà contro il Feyenoord per sollevare al cielo di Tirana il trofeo della prima edizione della nuova competizione voluta dall'UEFA. Non una novità per il lusitano.

Mourinho, con i suoi alti e i suoi bassi, è uno degli allenatori e più vincenti nella storia del calcio, capace di raggiungere spesso le finalissime delle varie competizioni europee, dalla Champions all'Europa League, fino alla Supercoppa per aver conquistato una delle due sopracitate.

E se per Mourinho la finale di Conference League è stata l'ottava della sua leggendaria carriera, ancora una volta vinta, il conto è stato ulteriormente aggiornato con la finale di Europa League agguantata con la Roma.

QUANTE FINALI EUROPEE HA VINTO MOURINHO?

Il 59enne di Setubal ha conquistato cinque finali e dunque cinque trofei europei. Con chi? Allenando Porto, Inter, Roma, Manchester United: tre Europa League, una in Conference e due Champions. All'appello manca la Supercoppa Europea, persa ai tempi dei Red Devils. Ora, però, ha completato il trio di coppe continentali.

Europa League 2003 col Porto

Champions League 2004 col Porto

Champions League 2010 con l'Inter

Europa League 2017 con il Manchester United

Conference League 2022 con la Roma

Europa League 2023 con la Roma

LE SCONFITTE IN FINALE

Quando ha giocato una finale di Champions o Europa League, dunque di lungo corso, Mourinho ha sempre vinto. Come ha sempre perso quelle in gara unica tra le vincitrici delle due competizioni: k.o con il Porto e con il Manchester United. Nonchè alla guida del Chelsea, dopo essere tornato alla guida dei Blues.

Battuto in Supercoppa Europea 2003 col Porto (trofeo al Milan)

Battuto in Supercoppa Europea 2013 col Chelsea (trofeo al Bayern)

Battuto in Supercoppa Europea 2017 col Manchester United (trofeo al Real Madrid)

FINALI TOTALI VINTE DA MOURINHO

Considerando solo le competizioni interne, dunque Coppa Nazionale, eventuale Coppa di Lega e Supercoppa, Mourinho ha vinto dodici finali tra Inghilterra, Portogallo, Italia e Spagna guidando Chelsea, Porto, Inter e Real Madrid nel corso di vent'anni di carriera. Il conto sale dunque a 17 finali conquistate.

Sono dodici invece le finali perse in totale, tre delle quali europee e il resto a livello nazionale.