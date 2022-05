DIRETTA: Roma-Feyenoord LIVE! - Dove vederla in tv e streaming

Per la Roma l’ultima partita della sua stagione coincide anche con la più importante in assoluto. Questa sera infatti, la compagine giallorossa affronterà il Feyenoord nella finale della prima edizione della UEFA Europa Conference League.

Per la compagine capitolina si tratta di un’occasione a suo modo storica. Tornata in una finale europea dopo trentuno anni di attesa, cerca la sua prima affermazione in una competizione UEFA.

La Roma si è spinta fino all’atto finale del torneo dopo aver superato il Trabzonspor nel turno preliminare, aver vinto il Gruppo C e aver successivamente superato nella fase ad eliminazione diretta gli ostacoli Vitesse, Bodo/Glimt e Leicester.

Ancora più lungo è stato il cammino del Feyenoord, visto che è partito da secondo turno di qualificazione. La compagine olandese, dopo aver superato Drita ed Elfsborg, ha vinto il Gruppo E ed ha poi affrontato nella fase ad eliminazione diretta il Partizan Belgrado, lo Slavia Praga e l’Olpympique Marsiglia.

Ad ospitare la finale di Conference League sarà la National Arena di Tirana.

Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 21,00.