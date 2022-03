Quando si gioca la finale di Conference League 2022? Data e stadio

Dopo anni di due sole competizioni europee, l'UEFA ha creato il terzo torneo per squadre continentali: la Conference League. Le squadre ancora in gioco si preparano per i quarti di finale e per l'ultimo atto sempre più vicino, che porterà due compagini a contendersi la nuova coppa.

La finalissima della Conference League si disputerà prima di quella di Champions, prevista il 28 maggio, ma dopo quella di Europa League, che aprirà il trittico primaverile il 18 dello stesso mese.

FINALE DI CONFERENCE LEAGUE: QUANDO

La gara che assegnerà la Conference League 2021/2022, e che vedrà dunque la prima vincitrice nella storia del torneo appena creato dall'UEFA, si svolgerà mercoledì 25 maggio 2022. Il match è previsto alle ore 21 ora italiana e locale.

DOVE SI GIOCA LA FINALE DI CONFERENCE?

Sarà l'Albania ad ospitare la finalissima di Conference League. La città scelta per l'ultimo atto del torneo è Tirana e in particolare l'Arena Kombëtare della capitale albanese: si tratta dell'impianto che ospita le partite della Nazionale locale, nonchè quelle di Partizani e Dinamo.

L'ambasciatore della finale di Conference League è l'ex laziale Lorik Cana. Tirana è stata scelta da una lista di città che comprendeva anche Saint-Etienne, Heraklion e Skopje. Per l'Arena Kombëtare, nata nel 2019, si tratta del primo grande incontro dalla sua nascita.