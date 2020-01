Infortunio per Zaniolo in Roma-Juventus: fuori in lacrime

Dopo Demiral, anche Zaniolo deve abbandonare anzitempo la sfida dell'Olimpico: l'ex nerazzurro esce dal campo in barella e tra le lacrime.

Prima Merih Demiral, precedentemente autore del goal dello 0-1 della , e poi Nicolò Zaniolo. Due infortuni in 35 minuti macchiano il primo tempo di -Juventus. E quello del mancino ex , almeno in base a un primo sguardo, pare essere abbastanza grave.

Segui live 3 partite di Serie A TIM a giornata su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Zaniolo ha dato forfait a 10 minuti dall'intervallo dopo un contrasto con de Ligt - ironia della sorte, subentrato proprio a Demiral qualche minuto prima - al limite dell'area della Juventus. Un'azione apparentemente normale, un fallo come tanti altri. Che invece è costato il resto della partita al trequartista giallorosso, infortunatosi alla gamba sinistra.

Si è capito subito che qualcosa non stava andando per il verso giusto. Zaniolo, invece di rialzarsi, è rimasto a terra urlando immediatamente "cambio!" alla panchina della Roma. Lo staff medico dei padroni di casa è entrato rapidamente in campo per medicarlo, ma non c'è stato nulla da fare.

Zaniolo è uscito in barella e tra le lacrime, facendo dunque intuire come il suo infortunio sia piuttosto grave. Al suo posto è entrato Cengiz Under, ma tutti gli sguardi hanno continuato a posarsi sul tragitto dell'ex nerazzurro dal campo agli spogliatoi.

I primi accertamenti, e i successivi esami di rito, stabiliranno con precisione l'entità dell'infortunio rimediato da Zaniolo, già arrivato a Villa Stuart. La Roma, e pure l' e Roberto Mancini in vista degli Europei, incrociano le dita.