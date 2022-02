Quando si gioca la finale di Champions League 2022? Stadio e data

Nuovo anno, nuova finale di Champions League a cui puntare. Le squadre rimaste in gioco per la fase ad eliminazione diretta del torneo europeo, puntano a conquistare il più importante trofeo del continente: in primavera un nuovo campione dopo il Chelsea 2020/2021.

Il 2021/2022 di Champions League ha visto al suo interno diverse sorprese, ma sopratutto le solite conferme: quasi tutte le grandi d'Europa hanno superato la fase a gruppi, mentre Barcellona e Milan, tra le altre, sono state eliminate o retrocesse in Europa League. Ora, fuoco alle polveri.

QUANDO SI GIOCA LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE?

Il 28 maggio 2022 andrà in scena l'ultimo atto della Champions League edizione 2021/2022. In palio il trofeo che permetterà alla vincente di giocare anche la Supercoppa Europea contro la vincente dell'Europa League. Calcio d'inizio alle ore 20 ora italiana.

DOVE SI GIOCA LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE?

Ore 20 in Italia, 22 ora locale. La finale di Champions League si giocherà infatti a San Pietroburgo, Russia. Lo Stadio San Pietroburgo ha ospitato di recente grandi eventi internazionali delle Nazionali, ovvero diverse sfide degli ultimi Mondiali e degli ultimi Europei. Ora, nella casa dello Zenit, anche l'evento più importante per le squadre di club.