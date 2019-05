Champions League: albo d'oro, classifica per squadre e per nazioni

Si avvicina la finale della 64ª Champions League: Tottenham, Barcellona, Liverpool e Ajax per sollevare al cielo di Madrid il trofeo.

Manca poco allla finale della 64ª edizione della UEFA (la 27ª da quando è in vigore l'attuale formula). e a confronto: i Reds hanno già conquistato il torneo, mentre per gli Spurs sarebbe una prima volta.

La Champions è come noto il torneo europeo più importante a livello di club. Ideato nel 1955 col nome di Coppa dei Campioni (cambiato nel 1992 in Champions League), fino al 1997 vi partecipavano solamente le squadre vincitrici dei rispettivi campionati nazionali di massima divisione per poi essere invece allargato, dalla stagione 1997-1998 invece la partecipazione alla competizione venne allargata anche alle seconde classificate degli otto migliori campionati continentali per poi subire piccole modifiche nella formula fino a quella attuale.

ALBO D'ORO CHAMPIONS LEAGUE

Stagione Vincitore Nazione 1955/1956 1956/1957 Real Madrid Spagna 1957/1958 Real Madrid Spagna 1958/1959 Real Madrid Spagna 1959/1960 Real Madrid Spagna 1960/1961 1961/1962 Benfica Portogallo 1962/1963 1963/1964 Italia 1964/1965 Inter Italia 1965/1966 Real Madrid Spagna 1966/1967 1967/1968 1968/1969 Milan Italia 1969/1970 1970/1971 Olanda 1971/1972 Ajax OIanda 1972/1973 Ajax Olanda 1973/1974 1974/1975 Germania 1975/1976 Bayern Monaco Germania 1976/1977 Liverpool Inghilterra 1977/1978 Liverpool Inghilterra 1978/1979 Inghilterra 1979/1980 Nottingham Forest Inghilterra 1980/1981 Liverpool Inghilterra 1981/1982 Inghilterra 1982/1983 Amburgo Germania 1983/1984 Liverpool Inghilterra 1984/1985 Italia 1985/1986 Steaua Bucarest Romania 1986/1987 Portogallo 1987/1988 Eindhoven Olanda 1988/1989 Milan Italia 1989/1990 Milan Italia 1990/1991 Jugoslavia 1991/1992 Spagna 1992/1993 Olympique 1993/1994 Milan Italia 1994/1995 Ajax Olanda 1995/1996 Juventus Italia 1996/1997 Germania 1997/1998 Real Madrid Spagna 1998/1999 Manchester United Inghilterra 1999/2000 Real Madrid Spagna 2000/2001 Bayern Monaco Germania 2001/2002 Real Madrid Spagna 2002/2003 Milan Italia 2003/2004 Porto Portogallo 2004/2005 Liverpool Inghilterra 2005/2006 Barcellona Spagna 2006/2007 Milan Italia 2007/2008 Manchester United Inghilterra 2008/2009 Barcellona Spagna 2009/2010 Inter Italia 2010/2011 Barcellona Spagna 2011/2012 Inghilterra 2012/2013 Bayern Monaco Germania 2013/2014 Real Madrid Spagna 2014/2015 Barcellona Spagna 2015/2016 Real Madrid Spagna 2016/2017 Real Madrid Spagna 2017/2018 Real Madrid Spagna 2018/2019 Tottenham/Liverpool Inghilterra

CLASSIFICA PER CLUB

Vincitore Nazione Finali Vinte Finali Perse Finali Totali Real Madrid Spagna 13 3 16 Milan Italia 7 4 11 Bayern Monaco Germania 5 5 10 Barcellona Spagna 5 3 8 Liverpool Inghilterra 5 3 9 Ajax Olanda 4 2 6 Inter Italia 3 2 5 Manchester United Inghilterra 3 2 5 Juventus Italia 2 7 9 Benfica Portogallo 2 5 7 Nottingham Forest Inghilterra 2 0 2 Porto Portogallo 2 0 2 Amburgo Germania 1 1 2 Germania 1 1 2 Celtic Scozia 1 1 2 Chelsea Inghilterra 1 1 2 Olympique Marsiglia Francia 1 1 2 Steaua Bucarest Romania 1 1 2 Aston Villa Inghilterra 1 0 1 Feyenoord Olanda 1 0 1 Olanda 1 0 1 Stella Rossa Jugoslavia 1 0 1 Tottenham Inghilterra 0 0 0

CLASSIFICA PER NAZIONE