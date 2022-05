Quando inizia la Champions League 2022/2023? Date dei gironi e del sorteggio

Tutte le informazioni sui gruppi di Champions e sul sorteggio. Cosa succede durante i Mondiali in Qatar? Pausa lunga per il torneo europeo.

La competizione per club calcistici più importante al mondo. Sopra i campionati locali, sopra gli altri tornei europei, la Champions League. Ogni anno i tifosi aspettano mesi di ascolare la famosa musichetta prima di ogni gara, così da assistere agli incontri tra le squadre top del continente.

Anche nel 2022/2023, la Champions League sarà il massimo spettacolo del pianeta. Sin dai playoff, ma soprattutto con la fase a gironi e quella ad eliminazione diretta, il torneo europeo attirerà milioni di persone. Tutti gli occhi sul sorteggio dei gruppi.

SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS: DATA E ORARIO

Il 25 agosto 2022 andrà in scena il sorteggio degli otto gruppi di Champions League. Orario non ancora ufficializzato, ma la cerimonia con i 32 club qualificati dovrebbe come di consueto iniziare intorno alle 12. Per la Serie A saranno quattro le squadre ad attendere il proprio destino: Milan, Inter, Napoli e Juventus.

All'appello mancheranno solamente poche grandi, tra cui il Manchester United: per il resto la maggior parte delle big della Champions League è regolarmente presente.

Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham

Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Siviglia

Inter, Milan, Juventus, Napoli

Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Lipsia, Eintracht

PSG, Marsiglia

Porto, Sporting Lisbona

Ajax

Bruges

Salisburgo

Celtic

Shakhtar Donetsk

Sei squadre da determinare grazie ai playoff

QUANDO INIZIANO I GIRONI DI CHAMPIONS 22/23?

Il 6 e il 7 settembre si giocheranno le gare della prima giornata di Champions League. Sarà l'ultima edizione con 32 squadre qualificate ai gironi, che diventeranno 36 a partire dal 2023/2024. Tutte le partite dei gruppi si giocheranno tra inizio settembre e inizio novembre.

Gironi, prima giornata - 6 e 7 settembre

Gironi, seconda giornata - 13 e 14 settembre

Gironi, terza giornata - 4 e 5 ottobre

Gironi, quarta giornata - 11 e 12 ottobre

Gironi, quinta giornata - 25 e 26 ottobre

Gironi, sesta giornata - 1 e 2 novembre

La Champions League non si giocherà. Il sesto turno, l'ultimo della fase a gironi, porterà sedici squadre agli ottavi già il 2 novembre: tre settimane prima dell'avvio dei Mondiali. Durante il torneo qatariota stop ai campionati locali e anche quelli continentali. Un anticipo rispetto al passato.

Fino al 2021/2022, infatti, i gironi di Champions hanno praticamente sempre preso il via a metà settembre, per poi concludersi a inizio dicembre. Stavolta, invece, il torneo europeo andrà in pausa per oltre tre mesi: gli ottavi si giocheranno solamente il 14 febbraio 2023.

A causa dei Mondiali, non si fermerà a lungo solamente la Champions: anche la Serie A, ad esempio, andrà in pausa a metà novembre, per poi tornare direttamente a inizio gennaio.

DOVE VEDERE SORTEGGIO E GIRONI DI CHAMPIONS

Sky, Prime Video e Mediaset trasmettono la Champions League 2022/2023. Nei primi due casi dietro abbonamento, nel terzo, in chiaro. Sarà possibile assistere alle sfide del massimo torneo europeo in tv e streaming per tutta la durata dell'annata.