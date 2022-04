Ancora una volta, anche nell'edizione 2022/2023, la competizione per club calcistici più seguita al mondo è la Champions League. Una lunga serie di squadre da giugno 2022 a maggio 2023 si contenderanno il trofeo più importante e passare così alla storia del calcio.

In virtù dei Mondiali qatarioti previsti in autunno, il calendario della Champions League subirà un cambiamento rispetto al solito: la fase a gironi si chiuderà già a inizio novembre, con i giocatori che voleranno subito dopo a Doha e dintorni per disputare i primi Mondiali 'invernali'' della competizione.

Se le grandi squadre iniziano il proprio percorso per la Champions a inizio autunno, le piccole giocano già da giugno le prime fasi di playoff per poter avanzare e sognare così un posto nei gironi insieme a Real Madrid, Liverpool, Bayern Monaco e le solite favorite per la vittoria finale.

CHAMPIONS 22/23: SORTEGGI E DATE DELLE GARE

Turno preliminare (sorteggio 7 giugno) - 21 e 24 giugno

(sorteggio 7 giugno) 21 e 24 giugno Primo turno eliminatorio (sorteggio 14 giugno) - 5 e 6 luglio (andata), 12 e 13 luglio (ritorno)

(sorteggio 14 giugno) 5 e 6 luglio (andata), 12 e 13 luglio (ritorno) Secondo turno eliminatorio (sorteggio 15 giugno) - 19 e 20 luglio (andata), 26 e 27 luglio (ritorno)

(sorteggio 15 giugno) - 19 e 20 luglio (andata), 26 e 27 luglio (ritorno) Terzo turno eliminatorio (sorteggio 18 luglio ) - 2 e 3 agosto (andata), 9 agosto (ritorno)

(sorteggio 18 luglio ) 2 e 3 agosto (andata), 9 agosto (ritorno) Playoff (sorteggio 1 agosto) - 16 e 17 agosto (andata), 23 e 24 agosto (ritorno)

(sorteggio 1 agosto) 16 e 17 agosto (andata), 23 e 24 agosto (ritorno) Gironi, prima giornata (sorteggio 25 agosto) - 6 e 7 settembre

(sorteggio 25 agosto) 6 e 7 settembre Gironi, seconda giornata - 13 e 14 settembre

- 13 e 14 settembre Gironi, terza giornata - 4 e 5 ottobre

4 e 5 ottobre Gironi, quarta giornata - 11 e 12 ottobre

- 11 e 12 ottobre Gironi, quinta giornata - 25 e 26 ottobre

- 25 e 26 ottobre Gironi, sesta giornata - 1 e 2 novembre

- 1 e 2 novembre Ottavi (sorteggio 7 novembre) - 14, 15, 21 e 22 febbraio (andata), 7, 8, 14 e 15 marzo (ritorno)

(sorteggio 7 novembre) 14, 15, 21 e 22 febbraio (andata), 7, 8, 14 e 15 marzo (ritorno) Quarti (sorteggio 17 marzo) - 11 e 12 aprile (andata), 18 e 19 aprile (ritorno)

(sorteggio 17 marzo) 11 e 12 aprile (andata), 18 e 19 aprile (ritorno) Semifinale - 9 e 10 maggio (andata), 16 e 17 maggio (ritorno)

9 e 10 maggio (andata), 16 e 17 maggio (ritorno) Finale - 10 giugno allo Stadio Ataturk di Istanbul

CHAMPIONS LEAGUE 2023, LE SQUADRE QUALIFICATE AI GIRONI