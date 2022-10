L'Italia e altre 52 nazionali europee ai gironi di qualificazione per accadere all'Europeo 2024, previsto in Germania: il regolamento.

Un anno di gare per definire le nazionali che prenderanno parte agli Europei del 2024. L'Italia di Mancini e il resto delle rappresentative continentali si daranno battaglia per accedere al nuovo torneo continentale, di scena tre anni dopo l'ultimo torneo vinto dalla stessa Nazionale azzurra a Wembley.

In Germania, nel 2024, si giocheranno gli Europei che vedranno qualificata di diritto solo la formazione tedesca, in virtù del suo status di organizzatrice del torneo. L'Italia, Campione in carica, dovrà invece affrontare i gironi di qualificazione al pari delle altre 52 rappresentative.

EURO 2024: CALENDARIO QUALIFICAZIONI

Le gare di qualificazione ad Euro 2024 si giocheranno tra marzo 2023 e marzo 2024. I gironi si chiuderanno a novembre, mentre nel 2024 si disputeranno solamente i playoff.

Prima giornata 23–25 marzo 2023

Seconda giornata 26–28 marzo 2023

Terza giornata 16–17 giugno 2023

Quarta giornata 19–20 giugno 2023

Quinta giornata 7–9 settembre 2023

Sesta giornata 10–12 settembre 2023

Settima giornata 12–14 ottobre 2023

Ottava giornata 15–17 ottobre 2023

Nona giornata 16–18 novembre 2023

Decima giornata 19–21 novembre 2023

Playoff 21 e 26 marzo 2024

EUROPEI 2024, GIRONI DI QUALIFICAZIONE

Gruppo A

Spagna

Scozia

Norvegia

Georgia

Gibilterra

Gruppo B

Olanda

Francia

Irlanda

Grecia

Cipro

Gruppo C

Italia

Inghilterra

Ucraina

Macedonia del Nord

Malta

Gruppo D

Croazia

Galles

Armenia

Turchia

Lettonia

Gruppo E

Polonia

Repubblica Ceca

Albania

Isole Far Oer

Moldavia

Gruppo F

Belgio

Austria

Svezia

Azerbaigian

Estonia

Gruppo G

Ungheria

Serbia

Montenegro

Bulgaria

Lituania

Gruppo H

Danimarca

Finlandia

Slovenia

Kazakistan

Irlanda del Nord

San Marino

Gruppo I

Svizzera

Israele

Romania

Kosovo

Bielorussia

Andorra

Gruppo J

Portogallo

Bosnia e Erzegovina

Islanda

Lussemburgo

Slovacchia

Liechtenstein

QUANTE NAZIONALI SI QUALIFICANO?

23, che completeranno il quadro con la Germania: 24 Nazionali giocheranno l'Europeo 2024. Le prime due di ogni girone volano direttamente in terra tedesca, mentre le altre tre si qualificheranno tramite i playoff a cui accederanno le vincitrici dei gruppi di Nations League: una qualificata per ogni Lega, A, B e C.