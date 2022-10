Quante squadre si qualificano agli Europei 2024?

L'Italia e altre 52 nazionali europee ai gironi di qualificazione per accadere all'Europeo 2024, previsto in Germania: il regolamento.

Sorteggiati i gruppi di qualificazione, le 53 Nazionali europee - Russia esclusa - cominceranno il proprio cammino per accedere alla fase finale di Euro 2024, prevista in Germania. L'Italia non è come noto qualificata di diritto alla competizione a differenza della squadra tedesca, organizzatrice del torneo.

Divise in dieci gironi da cinque o sei squadre, le Nazionali europee potranno accedere alla fase finale prevista in Germania nel 2024 in due modi: attraverso il proprio gruppo o in alternativa giocando ulteriori gare dei playoff, così da completare l'organico.

QUANTE SQUADRE A EURO 2024?

In attesa dell'allargamento del torneo, agli Europei del 2024 sono confermate 24 Nazionali. Si qualificano alla fase finale le prime due classificate dei dieci gironi, più le vincenti dei tre playoff, che verranno determinati non dalla posizione nei gruppi di qualificazione, ma bensì dalla Nations League.

Accedono automaticamente agli spareggi le 4 vincitrici di ogni girone delle leghe A, B e C della Nations League 2022-2023. Se un vincitore di un girone di Nations League è già qualificato direttamente alla fase finale tramite primo o secondo posto delle qualificazione, il suo posto nei playoff viene assegnato alla migliore squadra non qualificata dalla sua stessa lega.

I posti rimanenti per Euro 2024 arriveranno dunque la vincitrice dei playoff della Lega A, della B e della Lega C. Il 24esimo posto agli Europei è quello della Germania, già qualificata in virtù del suo ruolo di nazione organizzatrice del torneo.