Perchè l'Italia non è qualificata di diritto agli Europei 2024?

La Nazionale azzurra dovrà affrontare i gironi di qualificazione per poter approdare agli Europei del 2024 previsti in terra tedesca.

Tutto pronto per il sorteggio dei gironi di qualificazioni ad Euro 2024. Due anni di distanza dalla fase finale che si terrà in Germania, a tre anni di distanza dal torneo itinerante vinto dall'Italia a Wembley. Gli azzurri proveranno a rilanciarsi nei grandi tornei dopo aver mancato l'accesso ai Mondiali 2022, per la seconda volta consecutiva dopo Russia 2018.

Nonostante la vittoria agli Europei del 2021, l'Italia dovrà comunque affrontare il girone di qualificazione: in virtù del successo nel proprio gruppo di Lega A di Nations League la Nazionale azzurra verrà selezionata in uno tra l'A e il D, che comprendono sei squadre.

CAMPIONE IN CARICA, PERCHÉ L'ITALIA NON É ALL'EUROPEO?

Solo la Germania è direttamente qualificata agli Europei del 2024, come da regolamento. Il paese organizzatore della fase finale è infatti l'unica squadra che ottiene il pass, senza dover passare dalle lunghe qualificazioni. La Nazionale che ha vinto il torneo precedente non è invece qualificata di diritto al torneo.

Una prassi anche per il Mondiale e diversi altri tornei per rappresentative: solamente il paese organizzatore è qualificato direttamente alla fase finale, non la Nazionale che ha vinto il torneo precedente.

Come il resto delle squadre d'Europa, dunque, l'Italia di Mancini dovrà affrontare i gironi di qualificazione per poter giocare in Germania il torneo del 2024. Così da provare a dimenticare Russia 2018 e Qatar 2022.