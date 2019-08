Pogba alla Juve, nuovo affare col Manchester United: dentro Mandzukic e Matuidi

Sfumato per ora lo scambio Dybala-Lukaku, la Juve lavora con il Manchester United per Pogba: nell'affare dentro anche Mandzukic e Matuidi.

Ingoiato il boccone amaro del ritiro del Manchester United dalla trattativa per lo scambio fra Dybala e Lukaku, in casa , come scrive oggi 'Tuttosport', torna di grande attualità il grande sogno del ritorno di Paul Pogba.

Nella giornata di domenica l'agente del Campione del Mondo, Mino Raiola, ha raggiunto il D.s. bianconero Fabio Paratici e Pavel Nedved a Londra, dove i due dirigenti bianconeri si trovano per sfruttare gli ultimi giorni prima della chiusura del calciomercato inglese (vedasi affare Danilo-Cancelo con il Manchester City), con un obiettivo chiaro: provare a imbastire una trattativa con i Red Devils per il ritorno del francese a .

Dalle informazioni raccolte dal quotidiano torinese, l'operazione appare complicata, ma non impossibile, con il , principale avversario dei bianconeri nella corsa al centrocampista, che sembra defilarsi per puntare sull'olandese dell' Van de Beek, che avrebbe dei costi nettamente inferiori per le merengues.

Pogba non ha giocato sabato scorso nell'ultimo impegno dei Red Devils nell'International Champions Cup contro il , ufficialmente per un problema fisico, ma secondo i tabloid britannici perché il francese starebbe facendo enormi pressioni sul suo club per essere ceduto.

La valutazione è proibitiva, visto che si parte da 100 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe avere dalla sua le carte giuste. Nonostante il discorso Dybala, innanzi tutto i rapporti fra i due club si sono consolidati, tanto che il è fortemente interessato a Mario Mandzukic, col quale già avrebbe trovato l'accordo sull'ingaggio. Per abbattere i costi, Madama assieme a Raiola lavora così a una maxi operazione che includa proprio il croato più Matuidi e soldi.

Nel caso in cui la cessione di Pogba si concretizzasse, i Red Devils reinvestirebbero poi l'importante cifra intascata (la valutazione dei cartellini dei due bianconeri si aggira sui 40 milioni totali) per portare Oltremanica il centrocampista della Sergej Milinkovic-Savic. Ma il tempo stringe, il calciomercato estivo inglese chiude l'8 agosto e perché tutto si realizzi bisognerà fare in fretta. I tifosi bianconeri sperano e incrociano le dita.