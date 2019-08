Dybala al Manchester United, dall'Inghilterra: i Red Devils si tirano fuori

Il Manchester United ha deciso di concludere le trattative con la Juventus a causa della riluttanza di Dybala: niente scambio con Lukaku.

Paulo Dybala al , Romelu Lukaku alla . Uno scambio a cui i due club, come noto, stanno lavorando da tempo. Ma se la pazienza è la virtù dei forti, quella dei Red Devils potrebbe essere sul punto di esaurirsi.

Dall' giunge infatti una notizia che ha del clamoroso: secondo quanto rivelato dal 'Telegraph', e successivamente confermato da 'Sky Sports UK' e dalla 'BBC', il Manchester United ha deciso di concludere le trattative con la Juventus e con Dybala. Un dietrofront che, se confermato in maniera definitiva, chiuderebbe la porta all'arrivo dell'argentino in Inghilterra e di Lukaku a .

La motivazione principale? La riluttanza di Dybala alla prospettiva di lasciare la Juventus. L'argentino non ha mai fatto mistero di non guardare con entusiasmo alla prospettiva di sposare la causa del Manchester United: un sentimento che ha infastidito il manager Solskjaer, desideroso di avere soltanto calciatori motivati nella propria rosa.

In secondo luogo, a frenare un'operazione apparentemente ben avviata sono state anche le altissime richieste salariali della Joya, decisa a guadagnare quanto de Gea, Alexis Sanchez e le altre stelle della squadra. Le commissioni esorbitanti pretese da Mino Raiola, infine, hanno fatto il resto.

L'affare tra Juventus e Manchester United per Paulo Dybala, insomma, a quanto pare non si farà. Così come è a fortissimo rischio l'arrivo a Torino di Romelu Lukaku. Un assist all' , che, un po' a sorpresa, torna prepotentemente in corsa per l'ariete belga.