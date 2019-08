Danilo alla Juve, Cancelo al City: lunedì si chiude lo scambio

Se lo scambio Dybala-Lukaku si è complicato, quello tra Danilo e Cancelo è vicinissimo alla chiusura: alla Juventus un conguaglio di 30 milioni.

In attesa di comprendere se i problemi tra Paulo Dybala e il siano risolvibili, la si concentra su un’altra situazione tracciata. Ovvero quella che porterà Joao Cancelo al City e Danilo a . Una trattativa impostata, una trattativa entrata nel vivo. Una trattativa ormai a un passo dalla conclusione.

A tal proposito, anche nelle ultime ore la ha portato avanti il fronte. Ovvero: dialogo fitto con l’entourage di Danilo, con in rampa di lancio un accordo che sfiorerà i 4.5 milioni di euro netti a stagione. Mentre, dal canto suo, Cancelo avrebbe già fatto tutto con i Citizens. In definitiva, strada in discesa e operazione ai dettagli anche tra i due club.

Nel dettaglio: nelle casse della Juventus pioverà anche un conguaglio di 30 milioni di euro. Il tempo per chiudere, tra l’altro, non gioca a favore delle due società, in quanto in il mercato in entrata chiuderà i battenti giovedì. Ma la sensazione, e forse qualcosina in più, è che l’accordo definitivo sia ormai dietro l'angolo.

Danilo, intanto, ha dato il suo benestare al trasferimento in ; già sfiorato in precedenza, dal momento che – ai tempi del – Madama aveva fiutato l’idea di portarlo nel capoluogo piemontese.

Dopo una sola stagione trascorsa sotto la Mole, dunque, Cancelo si appresta a salutare Madama. Il responsabile dell’area sportiva della Juve, Fabio Paratici, è atteso in Inghilterra per chiudere. Un altro segnale, l’ennesimo, che conferma il finale sempre più scontato di una storia d’amore mai entrata nel vivo.