Pioli rinnova con il Milan: ufficiale, nuova scadenza nel 2025

Il tecnico si lega alla società rossonera fino al 2025. Arrivato nel 2019 ha riportato lo Scudetto al Milan dopo un decennio di attesa.

Stefano Pioli ha rinnovato con il Milan fino al 2025. Confermato il prolungamento contrattuale per il tecnico che ha riportato i rossoneri in vetta all'Italia nella primavera del 2022 e che ora punta ad aprire un ciclo alla guida degli attuali Campioni della Serie A.

L'ufficialità del rinnovo di Pioli è arrivata nella serata del 31 ottobre, all'indomani del k.o a sorpresa contro il Torino. Una sconfitta in un'annata fin qui positiva, con il terzo posto alle spalle di Napoli e Atalanta e soprattutto la possibilità di giocarsi la qualificazione agli ottavi di Champions nel sesto turno dei gironi.

"AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Stefano Pioli fino al 30 giugno 2025" la breve nota della società meneghina sul proprio sito. "Dopo aver intrapreso un cammino virtuoso, culminato con la vittoria del Campionato 2021/2022, il Milan e Stefano continueranno insieme un progetto ambizioso che rispecchia i valori e la Storia del Club".

Si tratta del terzo rinnovo di Pioli con il Milan dopo il prolungamento del 2020 e quello del 2021, in seguito al ritorno in Champions: a novembre dello scorso anno l'accordo fino al 2023 con opzione per il 2023/2024, ora il rinnovo direttamente fino al 2025. Fiducia massima nel suo lavoro.

Arrivato nel 2019 per sostituire dopo poche giornate Marco Giampaolo, Pioli è riuscito a convincere tutti pian piano. Sesto posto da subentrato nella prima annata alla guida del Milan, dunque il secondo posto alle spalle dei cugini dell'Inter, fino al primo posto del 2022.

Pioli è uno dei simboli cult del Milan scudettato, che ha aspettato undici anni per riportare il tricolore sulle proprie maglie. Sembrava dover essere solo un traghettatore per lasciare spazio a Ralf Rangnick, prima della conferma come tecnico nel luglio del 2020.

In tre anni alla guida del Milan, Pioli ha ottenuto 89 vittorie in 153 incontri, subendo anche 29 sconfitte. A completare il quadro 35 pareggi. Eliminato dall'Europa nella prima annata di Champions come manager rossonero, si è riscattato nella seconda in un girone con Chelsea, Dinamo Zagabria e Salisburgo.

'Pioli is on fire', coro dei tifosi rossoneri sulle note della hit 'Freed from desire' (già utilizzata nel calcio per Will Grigg) è già passato alla storia, come lo stesso allenatore, trascinato dalle note in occasione della festa per il titolo.

Il 2023 sarà un anno essenziale per Pioli e il suo Milan: si partirà con la Supercoppa Italiana contro i cugini dell'Inter, dunque le gare ad eliminazione diretta europee, di Champions o Europa League (a seconda di quanto accadrà nel sesto turno contro il Salisburgo).

Fino alla tarda primavera, inoltre, ci sarà la lotta per provare a confermarsi Campione d'Italia. Ed essere ancora on fire.