Pioli rinnova col Milan: ha firmato fino al 2023

Ora è ufficiale: Stefano Pioli sarà l'allenatore del Milan almeno fino al 30 giugno 2023. Il tecnico rossonero ha firmato il rinnovo alla presenza di Gazidis e Paolo Maldini. Il nuovo contratto prevede anche un'opzione per la stagione 2023/24.

Grande la soddisfazione dei dirigenti rossoneri, che hanno ringraziato in questo modo Pioli per il grande lavoro svolto negli ultimi anni in cui il tecnico ha riportato il Milan a competere per lo Scudetto e qualificarsi in Champions League. Chiare in tal senso le parole pronunciate da Paolo Maldini a 'Milan TV'

"C'è l'emozione di continuare un percorso che ci sta portando grandi risultati. Non vogliamo una squadra vincere per un solo anno, ma a lungo. Vogliamo riportare il Milan ad essere sempre competitivo. Non rinnoviamo solo con l'allenatore Pioli, ma anche con la persona. C'è grande sintonia tra di noi, ci saranno magari dei problemi, ma sapremo superarli".

Anche l'amministratore delegato Gazidis ha espresso tutta la sua stima per Pioli.

"Per noi è importante non solo il lato tecnico, ma anche la persona. Pioli rappresenta molto bene il nostro club, è perfetto per rappresentare i valori del Milan".

Prima di lasciare Casa Milan anche Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni alla tv ufficiale del club rossonero.

"A Madrid sensazioni fantastiche, vittoria spettacolare. Ma spero che non sia l’unica, ne voglio tante altre così. Adoro preparare le partite in ogni minimo dettaglio, anche fino a pochi minuti dal fischio d’inizio. Spero di saltare presto assieme ai tifosi mentre cantano ‘Pioli is on fire’, è una sensazione bellissima. Mi fa piacere che lo abbiano ripreso, è un coro nato per caso in pullman lo scorso anno”.