L'annuncio ufficiale del Milan: Pioli rinnova fino al 2022, salta Rangnick

Il Milan ha ufficialmente comunicato il rinnovo di Stefano Pioli fino al 30 giugno 2022, salta così l'arrivo di Rangnick.

Dopo le indiscrezioni dalla ecco la presa di posizione ufficiale del . La società rossonera, al termine della gara contro il , ha annunciato la conferma di Pioli come allenatore per le prossime due stagioni.

"AC Milan annuncia di aver raggiunto un accordo con Stefano Pioli per l’estensione di due anni del suo contratto come allenatore della prima squadra maschile, che pertanto scadrà a fine giugno 2022".

Una decisione a sorpresa che arriva dopo settimane in cui il futuro di Pioli sembrava segnato, con l'arrivo di Ralf Rangnick nel doppio ruolo di direttore sportivo e allenatore del Milan.

Gli ultimi risultati però hanno evidentemente cambiato le convinzioni di Gazidis, che ha così deciso di confermare la fiducia a Pioli. Il tutto mentre Rangnick non riusciva a liberarsi dalla Red Bull.

Già durante la partita col Sassuolo dalla Germania erano rimbalzate insistenti le voci sulla clamorosa rottura tra Rangnick e il Milan. Voci poi confermate dal suo agente Kosicke.

"AC Milan e Ralf Rangnick hanno concordato che non è il momento giusto per lavorare insieme. Per questo motivo e tenendo conto del buon andamento e dei risultati con il coach Pioli, è stato deciso congiuntamente che Ralf Rangnick non assumerà un ruolo all’AC Milan".

Queste le parole di Paolo Maldini al termine del match vinto contro il Sassuolo, che decreta la qualificazione alla prossima :

"Stefano è diventato il nostro allenatore in un momento molto difficile. Abbiamo sempre sostenuto che ci sarebbe voluto del tempo per vedere i risultati del suo lavoro e abbiamo avuto la conferma che la qualità e la professionalità pagano sempre. Stefano è l'uomo giusto per guidare la squadra che vogliamo: una squadra di successo, giovane e affamata di vittorie".

Soddisfatto ai microfoni di 'Sky Sport' anche lo stesso Pioli, che ha commentato il rinnovo contrattuale: