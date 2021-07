Mourinho in Italia: quando sarà presentato come nuovo allenatore della Roma

José Mourinho è pronto per intraprendere la nuova avventura alla Roma: presentazione (quarantena permettendo) prevista per lunedì.

Ormai manca poco affinché parta la nuova era Mourinho sulla panchina della Roma: lo 'Special One' è il prescelto per riportare i giallorossi in Champions League e, magari, provare ad inserirsi nella lotta per lo Scudetto.

Obiettivo difficile ma non impossibile secondo il portoghese, da sempre abituato alle grandi sfide e ad andare oltre i propri limiti: la piazza romana è in fermento dallo scorso 4 maggio, quando venne annunciato l'ingaggio di uno dei tecnici più vincenti del panorama calcistico europeo in sostituzione di Paulo Fonseca.

L'attesa è tutta per la conferenza stampa di presentazione e per conoscere il modo con cui si presenterà al mondo romanista: il 2 giugno 2008 esordì con un leggendario "Ma io non sono un pirla" alla prima uscita da tecnico dell'Inter, poi portata sul tetto d'Europa.

MOURINHO ALLA ROMA: QUANDO CI SARA' LA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE

José Mourinho è impegnato nella collaborazione con 'The Sun' e 'talkSPORT' con cui sta commentando gli Europei itineranti nel ruolo di editorialista e podcaster ma, a breve, si dedicherà anima e corpo alla causa della Roma.

Il portoghese si trova già in Italia e sono emersi i primi dettagli relativi alla conferenza stampa di presentazione: l'evento dovrebbe tenersi lunedì 5 luglio nello scenario di Terrazza Caffarelli a Roma.

Il condizionale è d'obbligo poiché, qualora sia giunto in Italia dall'Inghilterra, potrebbe dover osservare il canonico periodo di quarantena. In caso contrario sarebbe pronto per dare il via alla stagione giallorossa in occasione del raduno fissato per martedì 6 luglio a Trigoria.