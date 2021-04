Nuova avventura per Mourinho: editorialista per 'The Sun' durante gli Europei

Esonerato dal Tottenham, per José Mourinho c'è già un incarico in vista degli Europei: scriverà sulle colonne del noto tabloid 'The Sun'.

Smaltita la delusione per la comunicazione dell'esonero ricevuta dal Tottenham, per José Mourinho è già tempo di voltare pagina: non su un'altra panchina ma in veste diversa, ossia quella di giornalista.

'The Sun' ha infatti ufficializzato l'accordo con il portoghese che sarà uno degli editorialisti dediti a commentare i prossimi Europei itineranti, con calcio d'inizio allo Stadio Olimpico di Roma tra Italia e Turchia l'11 giugno.

It's official!



Jose Mourinho joins SunSport as our brand new columnist https://t.co/GtZU6sleFj pic.twitter.com/TVOAfo9kEo — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 30, 2021

Lo 'Special One' offrirà le sue competenze per analizzare l'evento dell'estate, sfruttando quell'arguzia che lo ha reso celebre nel corso degli anni tra innumerevoli successi ottenuti nei campionati nazionali e in Europa.

Mourinho farà il tifo per il suo Portogallo, con un occhio attento e privilegiato all'Inghilterra di Southgate che cerca un successo dopo 55 anni di digiuno: nel 1966 l'alloro mondiale, prima e unica gioia per i 'Three Lions' nella loro storia.

Ma Mourinho non si limiterà a scrivere: sarà possibile anche ascoltare i suoi interventi su 'talkSPORT'.