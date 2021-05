La Roma ha scelto l'erede di Fonseca: è ufficiale l'ingaggio di Mourinho

Dopo aver ufficializzato la separazione con Fonseca a fine stagione, la Roma annuncia il suo sostituto: sarà José Mourinho.

Tutto in poche ore: la Roma programma il futuro e lo fa annunciando prima la separazione con Paulo Fonseca al termine della stagione in corso, e poi svelando colui che ne prenderà il posto in panchina.

Come un fulmine a ciel sereno, il club capitolino ha comunicato che sarà José Mourinho il nuovo allenatore, dando continuità alla bandiera portoghese per quanto riguarda la guida tecnica. Per lui contratto fino al 2024.

🤝 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄🤝



L’ #ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

"L’AS Roma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22. Con l’allenatore è stato raggiunto un accordo che lo legherà alla Società fino al 30 giugno del 2024".

Per lo 'Special One', recentemente esonerato dal Tottenham, una nuova stimolante avventura in una piazza calda e passionale come quella romana.

"Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande Club e per avermi reso parte della loro visione. Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Società. Questa aspirazione e questa spinta sono le stesse che mi motivano da sempre e insieme vogliamo costruire un percorso vincente negli anni a venire. L’incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l’incarico e non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione. Allo stesso tempo, auguro a Paulo Fonseca le migliori fortune e chiedo ai media di comprendere che rilascerò dichiarazioni solo a tempo debito. Daje Roma!".

Entusiastico il commento del General Manager Tiago Pinto, raggiante per l'accordo raggiunto con uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio.