Lecce in Serie A se... Cosa serve per la promozione

Il Lecce deve ancora aspettare per esultare. Il k.o nel finale segnato dal Vicenza nel 37esimo turno ha infatti rimandato la festa dei salentini, ad un passo dal ritorno in Serie A ma non ancora certi di poterla giocare. La formazione di Baroni è comunque la favorita numero uno per la promozione diretta nell'ultima giornata di Serie B 2021/2022.

Un risultato comunque clamoroso, considerando come il Lecce fosse avanti sui biancorossi fino all'extratime, ribaltato nei minuti finali. Il Vicenza lotta con le unghie per rimanere in Serie A, mentre la formazione di Baroni dovrà giocarsi la promozione all'ultima giornata.