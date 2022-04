Monza in Serie A se... Cosa serve per la promozione

A 90' dal campionato regolare di Serie B, il Monza ha il destino nelle proprie mani. Il sogno di raggiungere la Serie A è lontano una sola gara, l'ultima. Grazie al successo nel 37esimo turno e ai risultati favorevoli sugli altri campi la formazione di Stroppa può strappare la promozione e fare la storia.

Seconda in classifica alle spalle di un Lecce favorito per il ritorno in Serie A nonostante il k.o subito a sorpresa contro il Vicenza, il Monza può guardare solamente a sè stessa per giocare la massima serie per la prima volta nella storia. Ma potrebbe essere aiutata anche dai risultati negli altri tempi.

MONZA IN SERIE A SE...

Batte il Perugia nell'ultimo turno

Pareggia contro il Perugia e la Cremonese non batte il Como

Perde contro il Perugia, la Cremonese non batte il Como e il Pisa non batte il Frosinone

MONZA AI PLAYOFF SE..

Pareggia contro il Perugia e la Cremonese batte il Como

Perde contro il Perugia, e una tra Cremonese e Pisa vince

Separate da un solo punto, Monza e Cremonese possono chiudere a pari punti al secondo posto (67 punti eventuali, attualmente 67 a 66). In questo caso il Monza andrebbe in Serie A grazie agli scontri diretti: un successo a testa, stesso numero di goal fatti e subiti, ma team Stroppa avanti nel terzo criterio della differenza reti generali.

A +6 nella differenza reti generale, il Monza andrebbe in Serie A se la Cremonese dovesse pareggiare contro il Como e dovesse perdere con meno di sei reti di scarto.

MONZA, PISA E CREMONESE A PARI PUNTI

Esiste anche la possibilità di un arrivo di tre squadre al secondo posto: in questa eventualità il Lecce sarebbe prima con 68, 69 o 71 punti e dunque direttamente in Serie A, mentre Monza, Pisa e Cremonese a 67. Chi salirebbe nella massima serie? Il Pisa.

In questo caso, infatti, si utilizzerebbe la classifica avulsa, mini-graduatoria che considera gli scontri diretti tra tre o più squadre. Il Pisa ha conquistato in queste sfide ben tre successi su quattro (10 punti). Segue la Cremonese (4) e il Monza (3).

Per arrivare a questo risultato di tre squadre a 67 punti (visto e considerando che dopo il 37esimo turno il Monza ne ha 67, la Cremonese 66 e il Pisa 64) servono tali risultati: