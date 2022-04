Cremonese in Serie A se... Cosa serve per la promozione

La Serie B 2021/2022 verrà ricordata come una delle più appassionanti di sempre. A 90 minuti dal termine nessuna squadra ha ancora ottenuto la promozione in Serie A, visti i continui scavalcamenti nelle prime posizioni della classifica. In vista del 38esimo turno il Lecce è la favorita per il primo posto, con il Monza che punta al secondo, anch'esso diretto per la massima serie.

Se Monza e Lecce possono guardare a sè stesse senza aspettare i risultati dagli altri campi, le altre due squadre in lizza per la promozione diretta, ovvero Cremonese e Pisa, devono sperare in un passo falso da parte delle prime due della classe per evitare i playoff.

La Cremonese è al terzo posto dopo 37 turni, fermata nell'ultima gara giocata, e dovrà sperare in un k.o o pari da parte di Lecce o Monza, se non entrambe, per poter festeggiare il ritorno in Serie A dopo oltre due decenni senza passare dai playoff.

CREMONESE IN SERIE A SE

Batte il Como nell'ultimo turno e una tra Lecce e Monza non vince

CREMONESE AI PLAYOFF SE

Perde contro il Como

Pareggia contro il Como e il Monza perde con meno di sei reti di scarto

Batte il Como ma Monza e Lecce vincono

In caso di vittoria o pareggio contro il Como, la Cremonese potrebbe ritrovarsi con gli stessi punti di Monza e Lecce in classifica. Chiudendo al secondo posto con il Lecce conquisterebbe la Serie A (miglior differenza reti negli scontri diretti), mentre giocherebbe i playoff in caso di parità con il Monza se i brianzoli perdessero con meno di sei reti di scarto nell'ultimo turno.

La terza opzione vede la Cremonese in A arrivando a pari punti con il Monza: visti gli scontri diretti e i goal fatti e subiti nei due match, tutti pari, si considera la differenza reti generale in campionato. Monza avanti di +6, ragion per cui un k.o quasi impossibile con sette o più reti di scarto porterebbe il team Pecchia nella massima serie.