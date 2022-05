Pisa in Serie A se... Cosa serve per la promozione

La Serie B 2021/2022 è stata tra le più indecifrabili di sempre in zona promozione. A 90 minuti dal termine, infatti, nessuna squadra è ancora certa di salire in Serie A. Nell'ultimo turno, il 38esimo, Monza, Lecce, Cremonese e Pisa si giocheranno i due posti disponibili.

Se due squadre saliranno direttamente nella Serie A 2022/2023, due saranno costrette a giocare i playoff per ottenere l'ultimo posto disponibile. In questi giocheranno sicuramente Brescia e Benevento, insieme ad una tra Frosinone e Perugia. Verdetti quasi definiti.

Se Monza e Lecce sono favorite per la Serie A visti i primi due posti in classifica, scalpita anche un Pisa che non gioca nella massima serie da quasi tre decenni.

PISA IN SERIE A SE...

Vince contro il Frosinone, il Monza perde contro il Perugia e la Cremonese perde o pareggia contro il Como

Per il Pisa l'opportunità di evitare i playoff non dipende dunque solo da sè stessa, ma anche dai risultati di Monza e Cremonese. Grazie agli scontri diretti a favore con entrambe, può andare in Serie A (in questo scenario con il Lecce) solo davanti ad una serie di combinazioni.

PISA AI PLAYOFF SE...

Pareggia contro il Frosinone

Perde contro il Frosinone

Il Monza pareggia o vince contro il Perugia

La Cremonese vince contro il Como

Se il Pisa vince, il Monza perde e la Cremonese pareggia, le tre squadre si ritrovano a 67 punti in classifica. Si usa così la classifica avulsa, mini-graduatoria che considera gli scontri diretti tra le tre compagini in esame. I toscani avrebbero infatti ben 10 punti in quattro gare, mentre la Cremonese 4. Solamente 3 per il Monza.

In questo modo il Pisa sarebbe promosso direttamente in Serie A. Come detto, i toscani otterrebero il secondo posto anche concludendo a pari punti con il solo Monza o la sola Cremonese.



Monza-Cremonese (1-0 e 2-3) - Monza avanti per differenza reti generale

Cremonese-Pisa (1-1, 0-3) - Avanti il Pisa

Pisa-Monza (2-1, 2-1) - Avanti il Pisa