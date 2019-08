Juventus, riecco Dybala: è tempo di visite al J Medical

Dybala questa mattina è atteso al J Medical per le visite con la Juventus. A forte rischio, intanto, la trattativa con il Manchester United.

Terminate le vacanze, Paulo Dybala oggi riprenderà regolarmente ad allenarsi con la . E, mai come in questo momento, il club va specificato. Non è un mistero – tutt’altro – che in ballo ci sia un discorso aperto con il , nonostante il recentissimo passo indietro operato dai Red Devils.

Nonostante il corteggiamento datato dello United, infatti, l’attaccante argentino continua a prendere tempo. Vuoi perché fortemente legato ai bianconeri, vuoi perché la destinazione non sarebbe delle preferite. Appunto, sarebbe. In quanto – anima e cuore – Oltremanica hanno provato in tutti i modi a ottenere il gradimento del Picciriddu. E, qualora dovesse andare in scena un dietrofront, Romelu Lukaku farebbe il percorso inverso: accordo da 9 milioni netti a stagione con la Signora. Per un’operazione complessiva che, per entrambi i giocatori, si aggirerebbe attorno agli 80 milioni di euro.

Insomma, soliti discorsi. Ora, però, nessuno può più tergiversare. In , infatti, il mercato in entrata chiuderà i battenti giovedì 8 agosto. Ecco perché alla Continassa, giunti a questo punto, premono sull’acceleratore. A tal proposito, il ds della Fabio Paratici in queste ore potrebbe sbarcare nuovamente a Londra per portare avanti la trattativa.

Sempre nel Regno Unito, a testimonianza di come l’asse -Manchester sia (assai) rovente, Juve e cercheranno di perfezionare lo scambio tra Danilo e Joao Cancelo con conguaglio di 30 milioni di euro in favore dei campioni d’ .

Intanto, riflettori puntati su Dybala. L’argentino, messo a tutti gli effetti sul mercato, valuta le mosse del domani. Il tutto, passando prima dal J Medical e poi dalla Continassa. Là dove avverrà il primo contatto diretto con Maurizio Sarri, il quale in tempi recenti ha espresso parole al miele nei confronti del suo attuale (e chissà ancora per quanto) numero 10.