Inter, Zhang su Icardi: "Presto il rinnovo, mai alla Juventus"

Il presidente dell'Inter Zhang: "La decisione su Icardi è stata presa, il gruppo viene prima. Presto parleremo del rinnovo, mai alla Juventus".

A margine dell'assemblea degli azionisti, che ha sancito l'ingresso nel Consiglio di amministrazione di due elementi appartenenti a LionRock Capital (azionista di minoranza con il 31,05%), ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport il presidente dell'Inter Steven Zhang.

Impossibile non fare domande sulla querelle attualmente in corso ed avente per protagonista l'ex capitano nerazzurro Mauro Icardi.

"La decisione oramai è stata presa, il gruppo viene prima di tutto. Mauro è un giocatore molto importante per noi, presto parleremo del suo rinnovo di contratto. Nel calcio mai dire mai a possibili affari con la Juventus, ma nel caso specifico non c'è possibilità che Icardi si trasferisca alla Juventus. Il prossimo mercato estivo sarà migliore rispetto a quello passato".

Delle dichiarazione che quindi fanno il paio con quelle dell'amministratore delegato Beppe Marotta. Anche quest'ultimo ha affermato che a breve ci sarà la presentazione da parte della società di una proposta di rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel giugno del 2021.Distensive anche le dichiarazioni di Wanda Nara, intervenuta nel corso della trasmissione Tiki Taka.

Zhang ha poi proseguito parlando di quello che dovrà essere il futuro della società, che si auspica pieno di nuovi successi.