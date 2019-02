Inter, LionRock Capital entra nel nuovo CDA con il 31,05%

In casa Inter , dopo la vittoria casalinga contro la Sampdoria, è stata un'importante giornata a livello societario. Si è svolta infatti l'assemblea degli azionisti che ha sancito l'ingresso di LionRock Capital come secondo maggiore azionista e la nomina di Daniel Tseung e Tom Pitts come membri del consiglio di amministrazione.

Questo il comunicato emesso al riguardo dalla società milanese.

Sono arrivate, sempre tramite i canali ufficiali, anche le dichiarazioni del presidente Steven Zhang .

" L'interesse di un fondo di investimento così importante come LionRock Capital è la prova che insieme stiamo portando questo progetto nella giusta direzione. Oggi siamo lieti di accogliere ufficialmente LionRock Capital nella famiglia nerazzurra. Insieme, vinceremo e divertiremo, saremo di ispirazione e uniremo le persone attraverso il calcio, facendo vivere ai milioni di tifosi nerazzurri sparsi nel mondo la migliore esperienza possibile ".

"Alla fine di ogni stagione dobbiamo essere in grado di dire che ci siamo migliorati. Dobbiamo migliorare la nostra classifica e un Club come l'Inter deve sempre essere competitivo ad alti livelli. Questo discorso vale per quest'anno, per la scorsa stagione e varrà per gli anni a seguire. Lottiamo sempre per il massimo perché siamo l'Inter. Dobbiamo migliorare ogni anno e dobbiamo essere in grado di dire che abbiamo lavorato bene perché ci siamo migliorati rispetto al passato".