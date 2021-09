Inter-Real Madrid, Inzaghi deluso: "Era difficile far goal al loro portiere"

Il tecnico dell'Inter ha parlato in seguito alla sconfitta contro il Real Madrid: "Serviva più attenzione, ma sono fiducioso per il futuro".

Una buona gara, in cui l'Inter ha più volte avvicinato il vantaggio, si conclude con zero punti per i nerazzurri. Nonostante le occasioni più chiare, la squadra di Simone Inzaghi esce da San Siro con l'amaro in bocca, battuta da un Real Madrid capace di vincere 1-0 al minuto 89.

Rodrygo porta i primi tre punti al Real Madrid nel girone D di Champions League e la prima sconfitta ufficiale dell'era Inzaghi. Dopo le prime due vittorie in campionato, ora l'Inter deve fare i conti con il pari contro la Sampdoria e ora il k.o contro Carletto Ancelotti.

Stagione di Serie A e di Champions League appena iniziata, nel post partita Inzaghi non fa drammi. Intervistato da Prime Video, l'ex tecnico della Lazio ha evidenziato di aver visto ottimi spunti per il futuro, nonostante la sconfitta contro il Real Madrid, in cui Courtois è stato il migliore in campo:

"Dovevamo prestare un po' di attenzione in più, purtroppo abbiamo trovato un portiere a cui era difficile far goal. Giocando così posso essere fiducioso per il futuro".

Il post partita di Inzaghi è a metà tra dispiacere per la sconfitta e fiducia in vista delle successive cinque gare del raggruppamento:

"Guardiamo avanti, pensiamo a come abbiamo tenuto il campo contro il Real. All'Inter ho chiesto personalità e coraggio che abbiamo avuto. Dispiace per la società, i tifosi e i giocatori che hanno dato tutto. Contro queste squadre non puoi abbassare la concentrazione".

Ora l'Inter sarà costretta a fare risultato nel prossimo turno contro lo Shakhtar: la squadra di De Zerbi è stata sconfitta contro lo Sheriff, a sorpresa capolista del girone. La Champions è appena iniziata, ma i nerazzurri devono già rincorrere.