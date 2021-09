Pagelle Inter-Real Madrid: Bastoni delude, Lautaro lotta contro tutti

Ottima prestazione di Brozovic e Barella, Correa si vede poco. Courtois migliore in campo per gli ospiti, Rodrygo entra e segna il goal partita.

PAGELLE INTER

HANDANOVIC 6 - Incolpevole sul goal, non è mai chiamato in causa.

SKRINIAR 6 - Gioca una buona gara, attenta e ordinata: insieme ai compagni di reparto, però, non è esente da responsabilità sul goal partita.

DE VRIJ 6.5 - Perfetto per l'intera gara, probabilmente è quello con minori responsabilità sul goal di Rodrygo, che sì gli sfila alle spalle ma che scappa a Bastoni.

BASTONI 5 - Una gara già di per sè non impeccabile, macchiata dalla rete di Rodrygo sulla quale ha non poche responsabilità.

DARMIAN 6 - Gioca un ottimo primo tempo, garantendo il giusto equilibrio tra copertura e spinta. Ad inizio ripresa lascia spazio a Dumfries. (55' DUMFRIES 5.5 - Sembra fare ancora fatica ad entrare nei meccanismi di gioco)

BARELLA 6.5 - Il fatto che abbia ormai abituato un po' tutti a prestazioni di questo livello non le rende "normali": solito motorino instancabile, corre senza mai perdere la lucidità. (84' VECINO S.V.)

BROZOVIC 6.5 - Ottima prestazione quella del croato, che sfiora anche il goal e vince il duello virtuale col connazionale Modric.

CALHANOGLU 6 - Si accende a intermittenza, ma la sua prova non può essere considerata insufficiente.

PERISIC 6 - L'Inter predilige spingere sulla corsia destra, ma il croato è sempre ben posizionato in campo e attento in ripiegamento. (55' DIMARCO 6 - Ordinaria amministrazione nella mezz'ora abbondante che Inzaghi gli concede).

DZEKO 6 - Gioca una gara generosa, offre molte sponde ai compagni e impegna Courtois in tre occasioni. Se nella terza, però, il portiere è bravissimo, nelle altre due - specialmente in occasione di quella capitatagli al 43' - i suoi demeriti sono gravi.

LAUTARO MARTINEZ 6.5 - Il solito 'Toro' lì davanti, lotta contro tutti e va vicinissimo al goal con due colpi di testa da centravanti puro. Nella ripresa si vede un po' meno, probabilmente perché stanco, e dopo venti minuti Inzaghi lo richama in panchina. (65' CORREA 5.5 - Si vede poco o nulla, non dà il cambio di marcia che ci si aspettava da lui).