Serie A, cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Il regolamento

Serie A 2021/2022 sulla via della conclusione e situazione relativa a Scudetto, Europa League, Conference League e Scudetto sempre più ingarbugliata e difficile da districare. Le squadre della massima serie continuano ad essere appaiate o con pochi punti di distanza. La possibilità di finire il torneo a pari punti è decisamente concreta per diversi club della massima serie.

ARRIVO A PARI PUNTI: I CRITERI

Se due squadre arrivano a pari punti al termine della stagione, il regolamento della Serie A prevede che siano presi in esami cinque criteri, via via utilizzabili nel caso la parità continui ad essere totale.

Punti negli scontri diretti; Differenza reti negli scontri diretti; Differenza reti generale; Reti totali realizzate in generale; Sorteggio.

Cosa succede se due squadre di Serie A chiudono il campionato a pari punti? Si condiderano i punti negli scontri diretti tra le due e in caso di ulteriore parità la differenza reti negli stessi. Dunque si passa alla differenza reti generale, reti totali nel campionato ed eventualmente sorteggio se la parità continua ad esistere tra le due compagini che hanno finito il torneo con lo stesso numero di punti.

Esiste ovviamente anche la possibilità dell'arrivo di tre o più squadre a pari punti al termine della Serie A. In questo caso entra in gioco la classifica avulsa. Di cosa si tratta? Di una mini-classifica che prende in esame solamente i club che hanno chiuso il torneo a pari punti.

Viene determinata la posizione finale di tali club con gli stessi criteri che entrano in gioco in caso di arrivo a pari punti da parte di due squadre: se ad esempio Milan, Inter e Napoli chiudono in testa la Serie A 2021/2022, la classifica avulsa porta a considerare come primo criterio gli scontri diretti tra le tre squadre. Dunque Milan-Napoli, Inter-Napoli, Milan-Inter e rispettive gare di ritorno.

Nel 2021/2022, al termine dei sei incontri in esame, si registrano sette punti per il Milan, cinque per l'Inter e quattro per il Napoli: in questo caso la classifica avulsa viene risolta dal primo criterio, senza dover considerare la differenza reti generale e così via. Il Milan sarebbe primo, l'Inter seconda e il Napoli terzo.

PARI PUNTI SCUDETTO