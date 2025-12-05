Dove vedere Wolverhampton-Manchester United lunedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il Manchester United si reca nelle West Midlands per affrontare il Wolverhampton Wanderers, squadra in crisi che occupa l'ultimo posto nella classifica della Premier League inglese. La partita si svolgerà sotto i riflettori del Molyneux.

Per i padroni di casa dei Wolves, la recente nomina del nuovo allenatore Rob Edwards non è servita a fermare il declino.

Da quando sono stati messi sotto pressione, i Wanderers hanno perso tre partite consecutive contro Crystal Palace, Aston Villa e Nottingham Forest. A dodici punti dalla salvezza, il problema più grande dei Wolves in questa stagione è stato un attacco poco incisivo, con una media di un solo gol ogni due partite. Se a questo si aggiunge la peggior difesa del campionato, con 29 goal subiti in 14 partite, si ottiene la ricetta perfetta per la retrocessione.

Il malcontento e la disillusione dei tifosi dei Wolves è condivisa da quelli degli ospiti di stasera. Il problema più grande del Manchester United in questa stagione di Premier League è stata finora la mancanza di continuità.

La soddisfazione per la grande vittoria in trasferta contro il Crystal Palace è stata rapidamente cancellata dalla delusione per il tiepido pareggio per 1-1 in casa contro il West Ham. È stato Ruben Amorim a chiedere un debriefing della squadra dopo aver visto i suoi giocatori fischiati da una parte del pubblico dell'Old Trafford. Nonostante la pressione crescente su Amorim, lo United rimane a breve distanza dai posti in Champions League, con solo Arsenal, Manchester City e Aston Villa a più di una partita di distanza.

Come guardare Wolves-Manchester United in diretta? Canale TV e diretta streaming

Tramite Sky e NOW in diretta tv e con Sky Go e NOW in streaming, è possibile seguire la partita di Premier League tra Wolverhampton e Manchester United: il canale scelto è il 204, ovvero Sky Sport Arena.

Come guardare ovunque con una VPN

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite utilizzando il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro di quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming di eventi sportivi.

Wolverhampton Wanderers vs Manchester United - Ora di inizio

Premier League - Premier League Molineux Stadium

La partita tra Wolverhampton Wanderers e Manchester United avrà inizio alle 21:00 italiane.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Wolverhampton Wanderers - Manchester United Probabile formazione Panchina Allenatore R. Edwards Probabile formazione Panchina Allenatore R. Amorim

Notizie sulla squadra del Wolverhampton Wanderers

I Wolves dovranno fare a meno di Joao Gomes per la partita, dopo che il centrocampista ha ricevuto il suo quinto cartellino giallo della stagione nella sconfitta contro il Nottingham Forest. Un'altra assenza importante sarà quella di Marshall Munetsi, che ha subito un infortunio nella stessa partita.

Rob Edwards spera di poter contare su Ladislav Krejci e Matt Doherty. Il primo è tornato ad allenarsi, anche se separatamente dal resto del gruppo. Doherty, invece, era abbastanza in forma da tornare in panchina contro il Forest e potrebbe essere inserito nella formazione titolare per dare alla squadra di Edwards un po' di esperienza in più.

Notizie sulla squadra del Manchester United

L'ex beniamino del Manchester United Paul Scholes ha definito "una stronzata" il modo in cui Amorim ha gestito il precoce talento del centrocampista Kobbie Mainoo.

Dopo essere entrato nella squadra del Manchester United sotto la guida del precedente allenatore Erik Ten Hag, facendo abbastanza impressione da diventare titolare dell'Inghilterra nella corsa alla finale di EURO 2024, Mainoo ha faticato a trovare spazio con Amorim, che lo considera inadatto a giocare nel suo sistema preferito 5-2-3.

In difesa, Amorim sarà costretto ad aspettare il via libera sia per Matijs De Ligt che per Harry Maguire. Benjamin Sesko è fuori e tornerà probabilmente nella partita di questo fine settimana contro il Bournemouth.

Forma

Risultati diretti

Classifica