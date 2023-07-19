Neil BennettCorrispondente di calcio inglese, americano e scozzese
Mi sono unito a Footballco nel giugno 2022, dopo aver lavorato per cinque anni a Reach PLC.
Da bambino ero ossessionato dal calcio e la mia passione per questo sport risale a quando posso ricordare. Sono noto tra amici e familiari per avere una conoscenza noiosamente enciclopedica delle partite del Liverpool, inclusi risultati e marcatori.
Nato nel 1989, ho trascorso gran parte della mia infanzia (e oltre) guardando il Manchester United di Ferguson dominare il calcio inglese. Nelle poche partite a cui sono andato, raramente ho visto il Liverpool vincere. La mia prima partita è stata Liverpool 0 Ipswich 1 nel 1995.
Oggi condivido un abbonamento stagionale ad Anfield. I demoni dell'infanzia sono stati messi a tacere. Ho avuto il privilegio di assistere alla nostra rinascita sotto Jurgen Klopp ed ero allo stadio quando abbiamo sollevato il nostro 20° titolo nazionale nel maggio '25. Arne Slot a rappresentare noi pelati là fuori.
La mia XI di tutti i tempi
GK: Alisson Becker
DF: Alexander-Arnold, Van Dijk, Hyypia, Robertson
MF: Alonso, Gerrard
FW: Salah, Suarez, Mané, Fowler
Scrivimi a neil.bennett@footballco.com
Seguimi su LinkedIn qui.