Corrispondente di calcio inglese, americano e scozzese

Mi sono unito a Footballco nel giugno 2022, dopo aver lavorato per cinque anni a Reach PLC.

Da bambino ero ossessionato dal calcio e la mia passione per questo sport risale a quando posso ricordare. Sono noto tra amici e familiari per avere una conoscenza noiosamente enciclopedica delle partite del Liverpool, inclusi risultati e marcatori.

Nato nel 1989, ho trascorso gran parte della mia infanzia (e oltre) guardando il Manchester United di Ferguson dominare il calcio inglese. Nelle poche partite a cui sono andato, raramente ho visto il Liverpool vincere. La mia prima partita è stata Liverpool 0 Ipswich 1 nel 1995.

Oggi condivido un abbonamento stagionale ad Anfield. I demoni dell'infanzia sono stati messi a tacere. Ho avuto il privilegio di assistere alla nostra rinascita sotto Jurgen Klopp ed ero allo stadio quando abbiamo sollevato il nostro 20° titolo nazionale nel maggio '25. Arne Slot a rappresentare noi pelati là fuori.

La mia XI di tutti i tempi

GK: Alisson Becker

DF: Alexander-Arnold, Van Dijk, Hyypia, Robertson

MF: Alonso, Gerrard

FW: Salah, Suarez, Mané, Fowler

Scrivimi a neil.bennett@footballco.com

Seguimi su LinkedIn qui.