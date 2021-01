Gomez-Siviglia, c'è l'accordo: all'Atalanta 6 milioni più bonus

Il Siviglia e l'Atalanta hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Alejandro Gomez: l'argentino firmerà un contratto fino al 2024.

Dopo sei anni e mezzo di dribbling, giocate da urlo e goal, Alejandro Gomez lascia l'. Insanabile la rottura con Gian Piero Gasperini, impossibile per il club orobico rinunciare al 'deus ex machina' della favola nerazzurra.

E così, a malincuore, il club bergamasco ha deciso di rinunciare al 'Papu', che nei prossimi giorni diventerà ufficialmente un giocatore del .

Una frattura improvvisa, poi apparentemente ricomposta ed infine non più nascosta di fronte a microfoni e telecamere.

La lite nell'intervallo della sfida di Champions contro il Midtjylland datata 1 dicembre, con il 'Papu' rimasto in panchina nella ripresa. Poi la mancata convocazione per la trasferta successiva ad Udine, match rinviato, mascherata da "turno di riposo". E così fu, in realtà, dato che Gomez fu schierato da titolare nel match contro l' , decisivo per l'approdo dell'Atalanta agli ottavi di .

Convocato anche per le successive due gare di campionato, contro e , Gomez è rimasto in panchina per tutti 90 minuti contro i viola per giocare quasi per intero la ripresa contro i bianconeri. Caso rientrato? Niente affatto.

Gomez, privato della sua titolarità e 'punzecchiato' da Gasperini in merito alle consegne tattiche che il tecnico chiede ai propri trequartisti, tra un tapiro non gradito e alcune storie Instagram non proprio concilianti, non viene più inserito nella lista dei convocati e nessuno, da parte del club, mette a tacere le voci su un imminente divorzio. L'argentino non ci sta e se la prende anche con alcuni compagni, dai quali avrebbe gradito maggiore sostegno. La rottura tra il Papu e l'Atalanta è totale.

E così, dopo aver sperato di potersi trasferire all' o alla Juventus, per poter rimanere nella sua Bergamo o comunque allontanarsi di poco, deve arrendersi all'idea di lasciare l' . L'Inter non prevede operazioni in entrata, i bianconeri ci provano offrendo Bernardeschi, ma l'ex viola non ci sta e l'affare si arena quasi subito. Intanto il osserva solo da lontano, senza mai affondare, così come la .

Il Siviglia, invece, non si fa impaurire dalla carta d'identità di Gomez, che tra pochi giorni compirà 33 anni: detto-fatto, gli andalusi presentano all'Atalanta un'offerta in linea con le richieste dei club. Circa 6 milioni subito (poco più di 1.5 dei quali andranno nelle casse del Catania, che detiene ancora una percentuale sulla rivendita del giocatore), altri 2 sotto forma di bonus, tutt'altro che impossibili da raggiungere.

Il 'Papu', invece, firmerà un contratto della durata di tre stagioni e mezza. A Siviglia troverà i connazionali Acuna e Ocampos e nel 4-3-3 di Lopetegui si contenderà una maglia da titolare proprio con quest'ultimo. Il Siviglia, quarto in classifica nella , è ancora in corsa per la Champions League, dove agli ottavi di finale sfiderà il .