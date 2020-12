Gomez smentisce Striscia la Notizia: "Non ho lanciato il Tapiro d'Oro"

Il Papu avrebbe lanciato il Tapiro d'Oro all'inviato di Striscia la Notizia, ma lui smentisce seccamente: "L'ho solo rifiutato".

Periodo di grande nervosismo quello vissuto dal Papu Gomez, che dopo la mancata convocazione per - non ha preso bene la visita di 'Striscia la notizia'.

Lo storico inviato del programma satirico di Canale 5, Valerio Staffelli, ha cercato senza fortuna di consegnare al Papu il classico Tapiro d'Oro.

Altre squadre

Dopo un lungo inseguimento, secondo quanto riporta il sito di 'Striscia', Staffelli ha così lasciato il Tapiro sul tetto dell'auto di Gomez che però glielo ha lanciato contro per fortuna senza colpirlo.

Una versione seccamente smentita dal giocatore dell'Atalanta con una storia pubblicata su Instagram.

"La versione dei fatti che sta circolando è completamente falsa. Non ho mai scagliato alcun oggetto contro l'inviato del programma in questione. Ho solo scelto, come è mio diritto, di non ricevere nulla e non rispondere alle domande, con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro".

A fare le spese della furia di Gomez, alla fine, è stato per fortuna solo il Tapiro d'Oro che è andato distrutto in mille pezzi. L'ennesima conferma di un momento decisamente complicato per il Papu.