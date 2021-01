Gomez replica a Gasperini: posta su Instagram le sue migliori giocate 'da centrocampista'

Il fantasista argentino risponde all'allenatore e alle sue dichiarazioni dopo la partita di ieri con dei video nelle stories.

“Non ha accettato la scelta tattica. Dovevo aiutare la squadra e il centrocampo perché non reggevamo quel gioco".

In casanon accenna a fermarsi la polemica tra ilIeri dopo la vittoria col il tecnico a 'Sky Sport' è tornato sulle motivazioni dell'esclusione del proprio numero 10.

Le parole non sono passate sotto traccia. Il fantasista argentino ha voluto replicare al proprio allenatore attraverso le stories di Instagram. Come? Postando alcune delle sue giocate proprio in aiuto alla mediana. Cerchiando la sua posizione.

Una serie di video che mettono in evidenza proprio il lavoro 'da centrocampista' al quale forse alludeva Gasperini dopo la partita contro il Benevento. Le frecciate a distanza non sembrano placarsi.