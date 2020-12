Atalanta, Percassi chiude il caso Gomez: "Gasperini a vita"

Alejandro Gomez contro Gian Piero Gasperini. Una rottura che ha scosso internamente l' , una ferita che ancora non è stata sanata. C'è anche l'Inter sul Papu, a conferma di quanto sia probabile una separazione già a gennaio. Un caso vero e proprio. Del quale, però, Antonio Percassi non vuol più parlare.

Quando 'L'Eco di Bergamo' gli chiede l'ennesimo parere sulla questione che nelle ultime settimane ha tenuto banco nella Bergamo calcistica, il presidente nerazzurro risponde... senza rispondere. Stop alle telefonate. Anche quelle dei giornalisti.

"No guardi, ne abbiamo già parlato abbastanza. L’argomento per me è chiuso. Punto".

Ancor più netta è poi un'altra chiusura: quella verso il possibile addio a Gasperini, di cui tanto si è parlato.

"Gasperini? A vita, e non solo lui. Anche tutta la struttura, questo metodo di lavoro e organizzazione ci sta dando incredibili traguardi, questo è il modello che non verrà cambiato e frutto dell'ottimo lavoro di mio figlio".

Capitolo mercato: preso ufficialmente Maehle dal Genk, a gennaio accadrà pochissimo. Parola di Percassi.

"Il mercato per noi è già chiuso a meno che non capiti la grande occasione sulla quale investire. Maehle? È velocissimo, ha fisico. Mi dicono che abbiamo compensato la partenza di Castagne. Se serve un giocatore pronto dobbiamo intervenire, ecco l'esempio del nostro intervento su di lui. L'operazione è frutto del gran lavoro degli osservatori, averlo qui una settimana prima del mercato è importante.

Le partenze? Concorderemo con il mister come muoverci sia per le cessioni che per i ragazzi da mandare a giocare, per farli crescere facendo esperienza, ma in ".