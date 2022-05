Probabili formazioni Roma-Leicester: Pellegrini sulla trequarti

Persa l'opportunità di lottare per la Champions League, vista la qualificazione matematica di Napoli e Juventus, la Roma punta la propria stagione nella vittoria della Conference League. Tra i giallorossi e la finale in terra albanese c'è il ritorno contro il Leicester.

1-1 all'andata in terra britannica per la Roma, che all'Olimpico ha l'opportunità di strappare il pass per l'ultimo atto della competizione. Contro il Leicester serve vincere, vista l'impossibilità di qualificasi con un pareggio. In finale, eventualmente, una tra Feyenoord e Marsiglia.

Mourinho proporrà Abraham come prima punta, supportato da Zaniolo e Pellegrini. Esterni di centrocampo Zalewski e Karsdorp, con Sergio Oliveira e Cristante interni. Davanti a Rui Patricio giocheranno Mancini, Smalling e Ibanez. Fuori Mkhitaryan, non al meglio.

Rodgers punta su Vardy nel 4-2-3-1 del Leicester, supportato da Lookman e Barnes. Tielemans e Dewsbury-Hall in mediana, Justin terzino al pari di Pereira. A difendere Schmeichel ci saranno Fofana ed Evans.

Chi vince si guadagna la finalissima della prima edizione di Conference League prevista a maggio.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

LEICESTER (4-3-3): Schmeichel; Pereira, Fofana, Evans, Justin; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall; Lookman, Vardy, Barnes. All. Rodgers