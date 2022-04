Cosa serve alla Roma per qualificarsi alla finale di Conference League?

Il primo round si è chiuso senza vincitori e senza vinti, ora ogni discorso è rimandato al secondo. Leicester e Roma si sono affrontate nella semifinale di andata di Conference League ed il match che si è disputato al King Power Stadium è terminato 1-1.

I giallorossi, dopo essere passati in vantaggio al 15’ grazie ad un goal siglato da Lorenzo Pellegrini, sono stati raggiunti al 67’ quando Mancini, con un tocco involontario ma decisivo su conclusione di Lookman, ha spiazzato Rui Patricio per la più classica delle autoreti.

Il pareggio ottenuto dalla Roma in Inghilterra è di quelli preziosi e che fanno ben sperare in vista del ritorno. La squadra di José Mourinho si è infatti concessa un minimo vantaggio: giocarsi la qualificazione alla finale nel proprio stadio e davanti ai propri tifosi.

Ai capitolini infatti non basterà pareggiare 0-0 per superare lo scoglio Leicester poiché come noto, da questa stagione, i goal in trasferta non valgono più doppio nelle competizioni UEFA.

Di conseguenza, se le squadre segnano lo stesso numero di reti nelle due partite, non si tiene più conto del numero di quelle marcate lontano da casa. La Roma dovrà dunque vincere con qualsiasi risultato per approdare alla finalissima in programma all’Arena Kombetare di Tirana il prossimo 25 maggio.

In caso di ulteriore pareggio al 90’ e poi al 120’, si dovrà poi imporre agli eventuali calci di rigore.

La vincente di questo confronto, affronterà nell’atto decisivo del torneo una tra Feyenoord e Marsiglia. Nella seconda semifinale di ritorno, gli olandesi partiranno da un vantaggio concreto determinato dal 3-2 con il quale si sono imposti al De Kuip.

ROMA QUALIFICATA ALLA FINALE DI CONFERENCE SE...

Batte il Leicester all'Olimpico con qualsiasi risultato

ROMA ELIMINATA SE...

Perde contro il Leicester all'Olimpico con qualsiasi risultato

COSA SUCCEDE IN CASO DI PAREGGIO

Come detto, non vale già la regola del goal segnato in trasferta che vale doppio. Alla Roma quindi non basterà pareggiare 0-0 all’Olimpico per eliminare il Leicester e staccare il pass per la finale.

In sostanza, se Roma e Leicester pareggiano anche nel match di ritorno con qualsiasi risultato al termine dei 90’ regolamentari, si dovrà poi proseguire con i tempi supplementari. Nel caso in cui il pareggio dovesse persistere anche al termine dei 120’ di gioco, a decidere chi passerà il turno sarà la lotteria dei calci di rigore.